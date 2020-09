El 11 de abril de 2021, los peruanos acudiremos a las urnas para elegir al próximo presidente y a 130 congresistas. Además de estos funcionarios que son blanco de críticas por sus acciones, de yapa también elegiremos a cinco representantes del Parlamento Andino (PA). Una institución creada en 1979 como parte de la Comunidad Andina y que tiene como principales funciones la armonización legislativa, participación ciudadana, control político y el fortalecimiento de la integración regional.

Nos representan Alan Fairlie, Mario Zúñiga, Rolando Sousa, Jorge Luis Romero y Mariano González, quienes ostentan las mismas prerrogativas y presupuesto que un congresista. Sin embargo, desde 2016 cuando fueron elegidos poco se ha conocido de sus acciones y cuánto les cuesta a los peruanos. Aquí un acercamiento.

LABOR SIN MUCHO ECO

Rolando Sousa, expresidente del PA (2019-2020), sostiene que se ejerce un rol importante. Según un informe que envió a Perú21, indica que durante la pandemia del COVID-19 han emitido 14 recomendaciones que exhortan a tomar acciones sobre interconectividad, prevención de la violencia intrafamiliar o medidas laborales para afrontar la crisis. Además, se han aprobado propuestas de normas comunitarias y proyectos de armonización legislativa.

En otras actividades, según los informes enviados por los parlamentarios Zúñiga y Fairlie, el PA fiscaliza la labor de instituciones, impulsa la promoción de sectores económicos y, durante la pandemia, ha coordinado la repatriación de peruanos varados en el extranjero. Sousa agrega que han apoyado a Essalud en la obtención de pruebas moleculares y está gestionando la donación de plantas de oxígeno.

“Algunos dirán que el PA no sirve para nada, pero los que sí hemos trabajado durante estos años hemos hecho muchas cosas”, acotó Sousa, de Fuerza Popular y exabogado de Alberto Fujimori.

Es de precisar que el PA no tiene iniciativa legislativa de acuerdo a la Constitución, por lo que las recomendaciones que emiten no forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Por ende, su labor legislativa no es vinculante ni obligatoria y es meramente declarativa.

El jurista Enrique Ghersi sostiene que la institución no tiene ninguna utilidad, a diferencia del Tribunal Andino de Justicia, que forma parte de la Comunidad Andina. El abogado señaló a Perú21 que esta institución ha emitido resoluciones importantes en temas de competencia y propiedad intelectual, pero “no es el caso del PA. Francamente lo considero inútil y no tiene ninguna relevancia”, subrayó.

GASTOS Y MÁS GASTOS

Según el Congreso, cada parlamentario andino obtiene un sueldo de S/23,217. Es decir, al año, recibirían alrededor de S/278,604. En cinco años de gestión, S/1′393,020 cada uno. Entre agosto de 2016 y julio de 2020, se les pagó a estos funcionarios y a su equipo S/19′689,590. En la gestión anterior (2011-2016), fue menos: S/17′891,378.

Jorge Vásquez (Acción Popular) ha presentado un proyecto de ley que promueve la eficiencia en la elección de los parlamentarios andinos. Para ello, propone que el Congreso elija entre los 130 congresistas a los parlamentarios andinos, tal como se realizaba en Perú hasta 2006 y como se hace en Colombia y Chile. “Buscamos la eficiencia en el gasto y ahorraríamos millones de soles por cinco años”, aseveró.

Sousa se opone a la iniciativa y sostiene que la labor del PA debería mantenerse independiente del Congreso. Agregó que un parlamentario andino debería tener más actividades, como la representación de peruanos en el exterior.

Mientras tanto, ya está marcada en la agenda de 2021 la elección de nuevos parlamentarios andinos. Además de preguntarnos por quiénes votaríamos, nos queda otro tema para la reflexión: ¿para qué?

DATOS:

- En la web del PA se informa que entre sus aportes están la creación de la Universidad Andina Simón Bolívar (Bolivia), los Parlamentos Andinos Juveniles y Universitarios, ferias inclusivas de arte en Bogotá, desarrollo de marcos normativos y publicaciones de novelas.

- El PA es el órgano de control político de la Comunidad Andina. Tiene representantes de Colombia, Chile, Bolivia y Ecuador. Su sede es en Bogotá.

- Enrique Ghersi indica que si el Perú quisiera retirarse del PA, estará envuelto en un “proceso difícil” que involucra la denuncia de tratados y una reforma constitucional.

