El parlamentario andino Luis Galarreta comenta acerca de la situación de inseguridad en el país y cómo se viene afrontando el problema. Además, qué se debería hacer desde el gobierno para evitar tener un problema de similar o mayor magnitud.

¿Qué estamos haciendo desde el Parlamento Andino para proteger al país del avance de la criminalidad organizada?

El tema de seguridad se ha tocado incluso antes de que nosotros lleguemos a este Parlamento Andino en 2021. La coordinación de los servicios de inteligencia, la coordinación de las fronteras, la fluidez de la información, de la data, y no solamente a nivel de lo que hemos visto ahora. Por ejemplo, a nivel de la selva peruana hacia Ecuador o Colombia, está la trata de personas que ha pasado muy desapercibida. El Parlamento Andino ya hace cinco años había previsto esta situación. Lamentablemente, durante cinco años no se ha hecho nada; ahora lo han tomado en cuenta. Yo personalmente copresido un grupo de seguridad y lucha contra el terrorismo en representación del Parlamento Andino en la EuroLat.

¿Cómo evalúa la reacción del Perú para evitar que una situación como la de Ecuador se repita en este país?

Como partido político tenemos una posición muy clara en el tema. Entre el derecho a la vida, que es el más importante de todos los seres humanos, posteriormente venía la libertad y yo creo que ahora está la seguridad. Porque no hay libertad sin seguridad, no hay educación sin seguridad. Tú temes que a tu hija que va a estudiar a su instituto, academia, colegio, universidad, la maten por un celular. No hay economía sin seguridad. Tú pones un pequeño negocio, una bodega y te están cobrando cuotas. Entonces, la seguridad ha sobrepasado, incluso para mí y para Fuerza Popular, la urgencia en las prioridades de los derechos. El presidente Noboa está dando una ley de amnistía. No para quienes han violado derechos al margen de la ley. Eso está clarísimo; eso no puede pasar y no puede repetirse si en algún momento pasó, pero sí para aquellos que enfrentan y después terminan enjuiciados.

¿Cuál es la solución inmediata para los peruanos?

Esto hay que enfrentarlo de una manera organizada con inteligencia. Ahí vuelvo a la parte del canciller. El Parlamento también está para la diplomacia parlamentaria, porque hay parlamentarios ecuatorianos junto con nosotros. Y si solamente Ecuador es el que va a ajustar y empujar (a los delincuentes), obviamente van a salir hacia Colombia o Perú. Esa decisión que está tomando el presidente Noboa debería ir coordinada con acciones de los países que están alrededor. Si no, no tendría razón la reunión que han tenido los cancilleres. Lo urgente es tener claro, en reserva para los Estados, no para todo el mundo, cuáles son los pasos que dará Ecuador ahorita. Entonces, eso te alertará qué puede pasar en tus fronteras. Hay delitos, que por supuesto están mal, pero pueden tener otra forma. Yo creo que Cancillería tiene que ponerse de acuerdo con los países, las acciones reales que va a tomar, porque algunas acciones del presidente Noboa las conocemos en público, pero hay otras que son reservadas y que debería saber nuestra policía para que tengan esa coordinación y eso sí te va a permitir inmediatamente saber si es que va a haber fuga hacia acá o traslado de todas las bandas o qué es lo que va a haber. Y eso solamente se sabe sentándose las cabezas de los países o las personas que se van a encargar de las acciones que van a tomar.

¿Cómo hacemos para que estos gobiernos que públicamente se pechan, como Gustavo Petro con Dina Boluarte, puedan sentarse y hagan una estrategia conjunta?

Es difícil. En la Unión Europea, más allá de que tiene gobiernos de izquierdas y derechas, la lucha contra el terrorismo es terrorismo, la evasión es la evasión, el delincuente es delincuente. La izquierda latinoamericana es una izquierda muy cómplice, incluso del narcotráfico o del narcocomunismo. El mismo hijo de Petro está muy comprometido con plata del narcotráfico. Se nos hace difícil tanto en el Parlamento Andino como en la Comunidad Andina lograr esta famosa integración. Lo que tendríamos que hacer es coordinar con quienes están en la misma línea. Ecuador y Perú sí deberían mantener conversaciones directas porque tenemos una frontera común, ¿no? Yo creo que, por lo menos, esos dos países, me refiero a Ecuador con nosotros, porque podríamos tener información que nos permita que todo lo que se hace bien allá no termine perjudicándonos a nosotros.