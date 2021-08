Con las comisiones ordinarias ya instaladas en el Congreso de la República, los legisladores pueden empezar a hacer llegar sus propuestas. Poco tiempo se hicieron esperar los proyectos de ley que contradicen los avances alcanzados por la reforma universitaria a través de la ley del mismo nombre, la cual hizo posible el proceso de licenciamiento en universidades públicas y privadas a nivel nacional.

La semana pasada, Darwin Espinoza, de Acción Popular, se reunió con el rector de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote (Uladech), Juan Roger Rodríguez, para evaluar “medidas” luego de que la casa de estudios no obtuviera el licenciamiento otorgado por la Sunedu. Tras la cita, el legislador anunció la creación de un proyecto de ley para establecer un “plazo de emergencia” para obtener la certificación ante la “afectación de estudiantes, padres de familias y trabajadores”.

En diálogo con Perú21, el congresista de la agrupación del lampa señaló que la iniciativa será presentada esta semana ante la Comisión de Educación del Congreso, y dijo que no busca afectar el trabajo emprendido por la Sunedu ni devolverle favores a ningún rector.

“No es la intención irse contra la Sunedu... yo anuncié este proyecto no porque me reuní con ese rector. Hace dos días me había reunido con el director de la Universidad San Pedro. Este es un compromiso que asumí con los jóvenes de ambas casas de estudios cuando estábamos en campaña”, aseguró Espinoza.

Explicó que la propuesta aplicará solo para las universidades particulares no lucrativas que no hayan alcanzado los objetivos planteados por la reforma universitaria. “¿Por qué las universidades nacionales tienen un trato diferente a universidades privadas sin fines de lucro?”, expresó.

Al ser consultado sobre este tema, el presidente de la Comisión de Educación, Ricardo Medina (RP), dijo que aún no tiene el PL, y que, a su turno, será evaluado como todas las iniciativas presentadas ante su grupo de trabajo.

En tanto, fuentes de la superintendencia recordaron que las instituciones con licencia denegada “ya tuvieron múltiples oportunidades de lograr las condiciones básicas de calidad requeridas para el licenciamiento”.

LEGALMENTE INVIABLE

El exministro de Educación Daniel Alfaro señaló que la iniciativa de Espinoza supone “una perforación” a los alcances logrados por la Sunedu y no es legalmente posible.

“Antes de que el Consejo Directivo de Sunedu determine una denegatoria, se dan varias reuniones. Para poder retornarle la licencia a una universidad con licencia denegada habría que anular las resoluciones del Consejo Directivo, lo cual implica perforar por dentro la reforma universitaria. No es una segunda oportunidad cuando ya han tenido múltiples oportunidades”, explicó a este medio.

Además, advirtió que si el Parlamento da luz verde a proyectos de este tipo, se podría crear un “peligroso antecedente” para otras universidades en la misma condición, sin tomar en cuenta que estas no cumplen con las condiciones de calidad mínimas para la educación superior.

El también extitular del sector Idel Vexler hizo un llamado al Parlamento a no desviarse en “medidas populistas” que podrían terminar afectando al alumnado. “Quienes están preocupados por las universidades que tienen licencia denegada, más bien, deben preocuparse porque los estudiantes que estén ahí tengan mecanismos para trasladarse a otras universidades”, refirió.

Recordó que desde el año 2015, el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace) está en reorganización. “Ese es un descuido y debe ser una tarea urgente del Congreso”, manifestó.

LA HISTORIA SE REPITE

El exsuperintendente de la Sunedu y exministro de Educación Martín Benavides compartió con este diario algunos pasajes de su libro La reforma imposible, en los que precisó que los cuestionamientos a la reforma vienen desde gestiones pasadas.

“Hubo una situación de crisis permanente por la relación con el Congreso, y especialmente con la Comisión de Educación. La causa no podía ser otra que la reforma universitaria, porque los grupos de poder que habían sido tocados por la Sunedu seguían buscando formas de modificar las reglas de juego”, recordó.

Según el portal web del Congreso, a la Comisión de Educación también han llegado proyectos de ley para ampliar el bachillerato automático e impulsar el libre ingreso a universidades públicas, sin costos administrativos.

TENGA EN CUENTA

La Sunedu entró en funciones en diciembre de 2014, cinco meses después de que se promulgara la Ley Universitaria (Ley Nº 30220).

En los últimos años, 94 universidades obtuvieron el licenciamiento, 37 fueron sancionadas con más de S/51 millones y 47 no lograron superar el proceso.

El legislador de PL Alex Paredes es vicepresidente de la Comisión de Educación. En su partido, incluso el mismo Pedro Castillo ha cuestionado la Sunedu. El mandatario dijo en campaña que “revisaría” trabajo de la entidad.

“Se debe mirar hacia adelante; la reorganización del Sineace debería ser lo siguiente en ser abordado”, sostuvo el exministro Daniel Alfaro.