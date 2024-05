Karla Gálvez, la exesposa de Miguel Trauco, ofreció una reveladora entrevista en el programa ‘Magaly TV: La Firme’ para contar todos los maltratos y desplantes que sufrió por parte del futbolista.

La madre de los hijos del exseleccionado aseguró que Trauco es un padre ausente, pues casi nunca veía a sus hijos cuando venía al Perú

“¿Por qué no se da el tiempo ahora que se viene el Día del Padre? ¿Tú crees que alguna vez ha estado en el ‘Día del Padre’ en el colegio? Nunca. Doce años que tiene mi hijo y cinco años que tiene mi hija y nunca, nunca estuvo por el ‘Día del Padre’”, reveló.

Karla Gálvez contó que le rogó al futbolista para que pase tiempo con sus hijos, pero Miguel Trauco siempre sacaba excusas y decía estar ocupado.

“Tener que decir a mis hijos: ‘Oye tu papá no viene’. ¿Tú sabes cuánto le rogué que les lleve a un entrenamiento? Siempre había un “no tengo tiempo’”, agregó.





Ex de Trauco tras exponerse manutención: “Mis hijos merecen la calidad de vida que tiene él”

Karla Gálvez, expareja y madre de los hijos de Miguel Trauco, rompió su silencio para defenderse luego que el futbolista expusiera la exorbitante suma que le da mensualmente como pensión de alimentos.

En declaraciones para ‘Amor y Fuego’, la ex del pelotero se mostró indignada al considerar que Trauco pretende dejarla como mala madre, y lo instó a mostrar las pruebas que demuestran que viaja con frecuencia a Tarapoto para divertirse.

Evidentemente incómoda, Gálvez aseguró que ella se dedica las 24 horas a sus hijos y que además también cubre algunos gastos de los menores. En ese sentido, dijo que sus pequeños tienen derecho a tener la calidad de vida que llevan porque el futbolista tiene solvencia económica para pagarlo.

“Él tiene que saber que la calidad de vida que él tiene y él mantiene, sus hijos también la deberían tener. (…) La gente me podrá insultar que quiero su plata de él, es que la gente entiende es que sus hijos tienen el mismo derecho de él, mis hijos estudian en un colegio que no cuesta menos de mil, él no cubre los demás gastos”, cuestionó la joven madre.





