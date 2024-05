La presidenta de la República, Dina Boluarte, asistirá hoy a la sede de la Fiscalía de la Nación para declarar sobre la desactivación del equipo policial que prestaba apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).

En ese sentido, la mandataria deberá presentarse en el Ministerio Público, ubicado en la avenida Abancay en el centro de Lima, a las 9 de la mañana.

Como se recuerda, la Fiscalía de la Nación investiga preliminarmente a Boluarte por abuso de autoridad y encubrimiento personal en calidad de instigadora.

En dicha investigación está comprendido el exministro del Interior Walter Ortiz, acusado por presunto autor de la comisión del delito contra la administración de justicia, en la modalidad de encubrimiento personal.

El abogado de la mandataria, Carlos Portugal, declaró a Canal N que su defendida no solo asistirá a la citación, sino que responderá a las preguntas que se le formulen.

“Está citada a las 9 de la mañana. La presidenta me dijo hace unos días: ‘Doctor Portugal oigo en los medios que usted dice que desea que yo declare, pero no solamente usted desea, yo quiero declarar, no solo usted, yo deseo declarar’. Por eso mañana estaremos a las 9 de la mañana en la Fiscalía de la Nación”, expresó.





Denuncia constitucional

La Fiscalía de la Nación, mediante el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra Dina Boluarte, por ser presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado.

“Los hechos están referidos a que la investigada habría recibido, en calidad de donación, del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, tres relojes de la marca Rolex, un par de aretes argolla de oro con diamantes y una pulsera Bangle con 94 brillantes, con el propósito de realizar actos propios de su cargo como presidenta de la República”, señaló el Ministerio Público.

