El futbolista Miguel Trauco se encuentra en medio del ojo público y es que su expareja Karla Gálvez decidió contar su verdad ante las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’, esto luego que el jugador la tachara como mala madre al exponer la exorbitante suma que le da como pensión alimenticia de sus dos hijos.

La joven madre no pudo evitar quebrarse al tildar al futbolista de ser un padre ausente y de no darle el estilo de vida que sus hijos merecen, pese a que gana una fuerte suma de dinero. Además, lo acusó de no pasar tiempo con sus hijos para darle preferencia a su actual pareja.

Según Gálvez, los desaires de Miguel Trauco hacia sus hijos habrían sido en varias oportunidades y uno de ellos fue cuando fue al Mundial Qatar 2022, un viaje al que no quiso llevar a sus hijos pese a que les otorgaron pasajes a los familiares de los seleccionados.

“El año pasado él fue a Estados Unidos, tenía para llevarlo a Disney a mi hijo. (Pero dijo) ‘no tengo tiempo, tengo que entrenar. (…) Lo otro fue de Qatar, la selección dio un vuelo para los familiares totalmente gratis y él me dijo no hay plata, pero llevó a su amigo, llevó a su pareja, entonces para ellos sí había plata, pero para los chicos no”, contó.





AGRESIONES FÍSICAS E INFIDELIDAD

Además de acusarlo de ser un padre ausente en la vida de sus hijos, Karla Gálvez contó que también fue víctima de agresiones físicas y psicológicas por parte del jugador del Criciúma Esporte Clube de Brasil, prueba de ello son los chats a los que tuvo acceso donde el pelotero le lanza adjetivos denigrantes.

“Que tal hija de p… mami ya ni le respondas a esa gorda de mier…, cuando quiere algo no más es buenita, le doy una buena pensión mensual y dice que no le alcanza para darle cosas buenas a los bebes, pero para estar viajando a Tarapoto y juerguear con su marido sí tiene y gasta sin renegar, que tal hija de p… esa gorda y la conch…”, se lee en uno de los mensajes del seleccionado.

“Ya me está llegando al pinch.. soy capaz de hacer captura y publicar todo lo que le paso mensual para que realmente se de cuenta que es una angurrienta de mier…”, se lee en otro de los mensajes que también habría leído el hijo de Miguel Trauco.

En otro momento, Karla Gálvez contó que además fue agredida por Miguel Trauco. “Hubo jaloneos, una vez me lanzó un vasito en mi cara, me salió sangre”, narró la joven antes de contar que Trauco también le fue infiel varias veces.









