Llueven los casos. Un nuevo audio revela una conversación entre el juez César San Martín y el ex presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos ; el primero le pide celeridad y que "presione" para agilizar un trámite familiar.

El portal 'Manifiesto' difundió el nuevo audio. La solicitud sería en beneficio de su hermana, quien sufre una discapacidad mental y a raíz de la muerte de su madre debía recibir una pensión. El expediente está bajo el número 3525-2017 en el Cuarto Juzgado de Familia.

El vocal supremo César San Martín dijo a Perú21 que hizo lo que le correspondía como hermano. Negó en todo momento que haya cometido delito de tráfico de influencias. Esta es la transcripción del audio:

SECRETARIA: Aló, buenas tardes

WR: Sí...

SECRETARIA: Buenas tardes. ¿hablo con el presidente de la corte superior del Callao?

WR: ¿Quién habla?

SECRETARIA: Del despacho del doctor César San Martín

WR: Sí, dígame

SECRETARIA: ¿Cómo está, doctor Ríos?

WR: Dígame

SECRETARIA : Como está, doctor. Le voy a comunicar con el doctor César San Martín

WR: Cómo no...

CSM: Aló.

WR: Doctor, cómo está. Qué gusto de saludarlo

CSM: Hola, ¿cómo estás hermano? Te llamo del tema (ininteligible) como sabrás que ya confirmó la resolución que declaran la interdicción, ya el Cuarto Juzgado de Familia y hasta ahora no se remite la comunicación a Sunarp y Reniec para la inscripción.



WR: La inscripción correspondiente

CSM: Y pues ya... el escrito está presentado hace dos semanas, desde que se levantó, superó las vacaciones y te pido eso pues, dile a la jueza

WR: Ya, no hay problema doctor

CSM: ...Que me escuche, hermano

WR: Al toque, toque

CSM: Desde cuándo estoy en esa...

WR: Ya, ya, sí sí...

CSM: 3525-2017 es el Cuarto Juzgado de Familia

WR: Sí, lo tengo acá anotado, no se preocupe

CSM: Por favor pues hermano, presiona eso para que... son cojudeces, que salga está bien,

WR: Cojudeces

CSM: Para bajar el tema

WR: Ya, doctor

"NO COMETÍ FALTA ÉTICA"



En diálogo con Perú21, el juez César San Martín sostuvo que no cometió ninguna falta ni ética ni penal, como tráfico de influencias, en su conversación con el ex presidente de la Corte del Callao.

“Yo no sabía quién era (Walter) Ríos en términos de lo que se sabe ahora. Mi intervención fue para que cumplan con el principio de celeridad. Estoy con la conciencia tranquila porque hice lo que tenía que hacer un hermano en una circunstancia de demora”, aseguró.

Sobre el empleo del término “presionar”, San Martín dijo que lo usó de manera “coloquial porque no se trata de que se resuelva algo sino de un caso ya resuelto que estaba paralizado”.