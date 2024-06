El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se reunió esta tarde con el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes con el fin de planear la agilización de los trabajos de la Línea 2 del Metro, así como el cierre de las vías Garcilaso de la Vega y Paseo Colón. En conferencia de prensa, se informó que las obras de la Estación Central se iniciarán en julio.

“Con respecto al cierre de las avenidas Garcilaso de la Vega y Paseo Colón, insistimos y tiene que haber garantías para que no vengan con cuentos. Tenemos un documento donde tiene que estar la ATU, el MTC y el concesionario para que nos pongan garantías y esto sea verdad”, indicó el burgomaestre.

“La conexión de la Estación 13 con la Estación Central del Metropolitano es un pedido nuestro, porque el diseño original estaba desfasado, en otro eje, es absurdo. Esto va a ser el punto central de la ciudad. Somos los primeros interesados, pero no puede sacrificarse a miles de negocios y a toda una población y que nadie dé la cara, es un contrato mal hecho. En Nueva York, en República Dominicana no es normal esto, no se hace la interrupción de vías tan importantes como Garcilaso de la Vega y el Paseo Colón”, añadió.

🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/ddKjYiucAv — Municipalidad de Lima (@MuniLima) June 17, 2024

Asimismo, mediante un comunicado, el MTC, la MML y ATU anunciaron que se creará un portal web de reclamos para compensar a los afectados en Lima este, asegurando además que no se cerrarán la avenida Garcilaso de la Vega ni el óvalo Grau.

“La MML proporcionará los permisos para la Estación 13 y la concesionaria acortará los plazos en la ejecución de la obra”, informaron. Asimismo, añadieron que se iniciará marcha blanca en las 13 nuevas estaciones de la ampliación norte del Metropolitano.





