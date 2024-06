Fue la primera que dijo en casa que sería cantante, antes que los mellizos Raúl y Elena Romero. Pero se presentó al conservatorio sin decir nada. Tenía 20 años y quería estudiar canto. Dio tres exámenes en una semana y solo anunció su decisión cuando ingresó.

También fue la primera en cantar en Europa. Partió a Francia, quizás para no volver. Pero regresó y desde entonces nos canta. Mañana presenta el espectáculo ‘Qué bonita es esta vida. Canciones nuestras’. La cita es en el Cocodrilo Verde, en Francisco de Paula Camino 226, Miraflores. A las 9 p.m. Entradas en el 942727126. Promete boleros, valses, sones, festejos y más.

Porque cuando la vida se pone fea, es bueno recordar las canciones que la embellecen. Y si es en la voz y carisma de Bárbara, mejor.

‘Qué bonita es esta vida’ es como enfrentar, cara a cara, a los tiempos críticos que vivimos.

Por eso es importante dar un poquito de alegría y entusiasmo, y brindar por la vida, que también hay cosas muy bonitas: para empezar, estar vivos. El show se llama ‘Qué bonita es esta vida. Canciones nuestras’. Y ‘Canciones nuestras’ porque estoy interpretando canciones de nuestra Latinoamérica, y el Perú tiene una parte importante.

Insisto, ¿por qué ser optimistas con la vida?

Hemos vivido momentos muy complicados, lo de la pandemia fue un golpe muy duro para todos. Mi mami estaba ya malita y falleció a los meses de comenzar la pandemia, y no pudimos darle la despedida que todos queríamos. Eso me marcó muchísimo. ‘Qué bonita es esta vida’ porque tenemos a gente que nos quiere, a gente que nos cuida, a gente que está a nuestro lado continuamente. Y el camino de la música no es fácil.

¿Te arrepientes de este camino?

Nunca, nunca, porque gracias a la música he podido viajar, he podido conocer a gente interesante.

¿Cuándo se pone fea la vida?

Cuando te sientes impotente frente a la injusticia, la enfermedad.

¿Te ha tocado la enfermedad?

Varias veces y es muy duro. Pero me gusta ver el sol, la montaña, la playa, me gusta sentir que tengo amigos, por eso el concierto.

Fuiste la primera en decir, en casa, que serías cantante. ¿Qué pasó?

Mi papá no estaba muy contento. Él tenía una fábrica textil, se dedicaba a eso. Le habría encantado que alguno de nosotros haya seguido su ruta. Fabricaba uniformes de bancos, colegios, instituciones y también ropa de vestir.

Pero cuando le contaste a tus padres que serías cantante, ¿qué dijeron?

Se quedaron sorprendidos, pero yo creo que ya se las olían, porque ya estaba metida en la música: estaba en el Coro de Cámara del Conservatorio; estaba en el grupo Amaru, que hacíamos música peruana y latinoamericana; ya había varios antecedentes. Y mis padres me apoyaron, además que ellos cantaban, no profesionalmente, pero mi papá tocaba la guitarra, cantaban juntos.

Raúl y Elena quizás te siguieron a ti. ¿Pero tú, siendo la mayor, a quién seguiste?

La abuela de mi mamá, arequipeña, era cantante de ópera. Se llamaba Candelaria. Quizás por ahí vino.

¿No inspiraste a tus hermanos?

No lo sé, nunca les he preguntado. Jamás hemos hablado al respecto, pero siempre ha habido mucho cariño y respeto.

¿De dónde viene el carisma de los Romero?

A la familia de mi papá no la conocemos tanto, porque él nació en España y se educó en Francia por la guerra civil española. Su familia viene de una familia de anarquistas y en la guerra huyeron todos de España. Los padres y hermanas de mi papá eran anarquistas, pero él era el menor de cinco hijos. Y en realidad, no los conocemos. En cambio, a la familia de mi mamá sí la conocimos bien. Mi abuelo era arequipeño y mi abuela era de Iquitos.

Iquiteños, arequipeños y españoles anarquistas.

(Risas). Gente muy graciosa. Mi mamá tenía una chispa especial. Yo creo que por ahí viene.

Raúl ha explotado al máximo esa característica.

Sí, porque él desde muy niño ha sido así. Entonces, estuve varios años en el Conservatorio, pero después me alejé. Preferí la música popular.

Me dices que te vas a Francia en el 84, 85. Providencial partida ante la crisis que se venía.

Y lo sufrí a la distancia porque mi familia estaba acá. Luego mis papás y hermanos partieron de alguna forma.

¿Por qué te fuiste?

Tenía ganas de salir del Perú. Ya me había criado en España, estuve casi nueve años, de niña y adolescente. Entonces, me fui a Francia, tenía un contrato para cantar en Burdeos, que es una ciudad muy interesante. Era un restaurante que quedaba debajo de una cava, donde solamente querían que cante música peruana y latinoamericana. Éramos guitarra, violín —un irlandés— y percusión.

¿Por qué volviste de tu estancia en Francia?

La muerte de mi hermano Óscar —actor, músico, psicólogo—, en el 93, 94. Y la vez, cuando vine a Lima conocí a quien es hoy mi esposo, Agustín Pérez Aldave.

Gran periodista.

Un ser maravilloso.

El amor te trajo de vuelta.

Y, finalmente, el amor decidió por mí y me quedé en el Perú.

AUTOFICHA:

-“Soy Bárbara María Romero Salazar. Sobre mi edad, son muchos los años (risas). Nací en Lima. Acabé el colegio y me dediqué a no hacer nada un tiempo y de ahí quise estar en la universidad, pero no estaba conforme, no me terminaba de gustar, andaba dando vueltas”.

-“Antes de irme a Francia tuve momentos muy buenos. Hice una despedida maravillosa en La Cabaña. En Europa he vivido momentos muy buenos, también en Cuba, donde he cantado dos veces, en el Festival de Boleros de Oro. Y ahora quiero cantar en el Gran Teatro Nacional”.

-“Me gusta mucho Chabuca Granda, tiene canciones que me parecen maravillosas y de una poesía sublime. Pero también me gusta Polo Campos, Mario Cavagnaro. Qué buenas composiciones tienen, qué bien nos han reflejado a los peruanos. ‘Contigo Perú’ ha adquirido una fuerza increíble”.





