Los cálculos y apetitos en el Congreso con miras a la Nueva Mesa Directiva (MD) ya están en la orden del día. Más aún en este contexto en el que el titular de este poder del Estado podría terminar ejerciendo la Presidencia de la República. Por lo pronto, las bancadas de Perú Libre (PL) y Avanza País (AvP) podrían quedar fuera de repetir el plato de la segunda y tercera vicepresidencia de la próxima directiva que viene negociando el Bloque Democrático. Esto, por un tema del número de votos que actualmente representan cada una en función a la cantidad de integrantes que poseen.

La vocera alterna de Fuerza Popular, Nilza Chacón, aseguró a Perú21 que si bien la coalición con la bancada del prófugo Vladimir Cerrón en la actual MD funcionó “todo tranquilo”, no está garantizada la permanencia de dicha agrupación en una nueva alianza porque “está en evaluación”.

“Todo es un tema de votos, y se tiene que llegar a consensos para conseguir los votos que se necesitan (para ganar la Mesa Directiva). Se necesitaría (una bancada de izquierda); hoy el Bloque Magisterial y Perú Libre tienen diez integrantes (cada una)”, explicó.

En el caso de Avanza País, si se concreta la renuncia de Norma Yarrow y María Córdova, quedaría solo con seis integrantes. Mientras que Podemos posee hoy 11 miembros. Eso pesaría para que pueda tentar un cargo en la nueva Mesa, señaló Chacón.

Sin embargo, las alianzas se definirán en las conversaciones que sostenga Fuerza Popular, primero entre sus miembros y su lideresa Keiko Fujimori, y después con las otras agrupaciones parlamentarias del Bloque Democrático.

Para Chacón, FP podría postular a la presidencia o a una vicepresidencia, y las candidatas podrían ser Martha Moyano y Patricia Juárez.

Perú21 le consultó al segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, si la alianza de PL con el Bloque Democrático —integrada por Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Somos Perú y APP— continuará para esta elección, y el legislador perulibrista dijo que eso se decidirá a último momento.

Sobre ese mismo tema, la congresista del Bloque Magisterial, Elizabeth Medina, señaló a este medio que siempre ha estado cerca del Bloque Democrático, y recordó que en la elección pasada, ella y un grupo de legisladores votaron a favor de dicha alianza.

No hay que olvidar que Perú21 ha publicado varios informes de la vinculación del congresista Edgar Tello, miembro de dicha bancada, con el Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso.

El vocero de Renovación Popular, Jorge Zeballos, manifestó su anhelo de que su grupo pueda volver a ocupar un asiento en la MD. Para el congresista Alejandro Muñante, de dicho grupo, la candidata podría ser la legisladora Norma Yarrow.

No obstante, lo que sí está claro es que el actual presidente del Congreso, Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso (APP), no intentará la reelección. Así lo confirmó el secretario general de APP, Luis Valdez, y añadió que su agrupación podría ir a cualquiera de las tres vicepresidencias, y aseguró que los candidatos serían Lady Camones o Eduardo Salhuana. Aunque la postulación se decidirá los próximos días, dijo a este medio.

SABÍA QUE

-Elizabeth Medina, del Bloque Magisterial, señaló que podría conseguir el apoyo de Perú Bicentenario para la alianza.

-Jorge Montoya, vocero de Honor y Democracia, dijo a Perú21 que su bancada no podrá ser parte de una nueva coalición con “una bancada comunista”.

-Roberto Sánchez, vocero de CD-JPP, descartó sumarse a la alianza del Bloque Democrático.

-“Alianza para el Progreso espera que haya otra bancada que pueda presidir la Mesa Directiva. Tampoco nos aferramos a una vicepresidencia”, señaló el secretario general de APP, Luis Valdez.

-“En la votación para la actual Mesa Directiva lo hice a favor del Bloque Democrático. Vamos a conversar”, aseguró a Perú21 la congresista del Bloque Magisterial, Elizabeth Medina.

OPINA

Abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi: “Perú Libre (PL) está debilitado por Vladimir Cerrón”

“Perú Libre no tiene hoy el mismo número de congresistas que cuando se sumó a la actual Mesa Directiva (hoy posee diez legisladores al igual que el Bloque Magisterial). Con 10 votos no puedes desestabilizar a nadie. Lo que va a decidir, en la elección de la nueva Mesa Directiva, es el número de integrantes de las bancadas, o sea el número de votos. Cuando fue elegido Waldemar Cerrón, PL era una bancada más grande, pero ahora está debilitada porque su líder Vladimir Cerrón está prófugo. Tener una bancada de izquierda puede generar consenso, pero lo que más genera consenso son los intereses. Y los intereses se manejan con votos. Más votos, te apoyo; menos votos, no te apoyo. No solo la Mesa Directiva es apetecible, hay comisiones muy poderosas. La más poderosa del Perú es la de Presupuesto, a cargo de Podemos. Y no la va a querer soltar. Es la que corta el jamón de los 200 mil millones de soles del presupuesto anual”.





VIDEO RECOMENDADO