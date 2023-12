Todo está registrado y hay pruebas. El 8 de octubre último, el cabecilla del Movadef en Bolivia, el peruano Alex Chamán Portugal, creador de la base senderista en ese país desde el año 2012, presentó su libro La Moral Comunista en el PCP, en el que, según expertos, al desarrollar el “Pensamiento Gonzalo” del terrorista Abimael Guzmán, en la mayoría de sus 200 páginas y en su capítulo quinto, habría cometido el delito de apología del terrorismo, que tiene una condena de 8 a 15 años, según el artículo 316-A del Código Penal.2

Chamán, refugiado desde 1995 en La Paz, Bolivia, tras estar detenido en el penal Castro Castro, acusado de participar, tres años antes, en un atentado terrorista con granadas de guerra y disparos de bala contra un patrullero de la Policía, en el distrito de Surquillo, expuso su libro, que está cargado de ideología senderista, en una entrevista que concedió en su programa de Facebook.

Cabecilla del Movadef en Bolivia justifica el 'Pensamiento Gonzalo'

Zoom de Alex Chamán en el que presenta su libro de apología a Abimael Guzmán.

En el Zoom en el que participa el cabecilla del Movadef (ver video en peru21.pe ), en el que expone los argumentos del texto, llama “doctor” al genocida Abimael Guzmán, y exalta el “Pensamiento Gonzalo” , tal como lo hace en el capítulo quinto de su libro.

“En el marco de lo que decía el gran amauta (José Carlos Mariátegui) —señaló Chamán—, que el socialismo no tiene que ser calco ni copia, sino creación heroica, es ahí que el Partido Comunista del Perú (Sendero Luminoso), a la cabeza del doctor Abimael Guzmán, entiende de que su aplicación creadora y concreta a la realidad peruana lo constituía el “Pensamiento Gonzalo”; y es en ese sentido de que algunos elementos fundamentales fueron: la efectividad, no solo en la línea ideológica y política, sino en la construcción partidaria; y, en la militarización del partido, en tres tareas fundamentales que forjaban al contingente, que eran los que cuajaban y preparaban, tareas fundamentales para viabilizar no solo los objetivos de la organización, sino también la militancia en términos generales… estamos hablando no solo del trabajo del autosostenimiento de producir, movilizar y organizar, tareas fundamentales que se dieron en las luminosas trincheras de combate, sino también afuera…”.

El exjefe de la Dircote, general en retiro José Baella, dijo a Perú21 que el delito de apología al terrorismo, en el libro de Chamán, se concreta desde el momento en que exalta y justifica el “Pensamiento Gonzalo”, con el que Sendero Luminoso asesinó a miles de peruanos inocentes (ver entrevista en página 3).

LA PRUEBA. Chamán elogia el “Pensamiento Gonzalo” y eso es apología al terrorismo, según el Gral.(r) Baella.

En la página 118 de su libro, Chamán se pinta de cuerpo entero: “Esta pregunta es de capital importancia para comprender el proceso revolucionario en el Perú de las últimas décadas, más aún cuando en todo momento, la derecha y los reaccionarios de todos los pelajes, del interior y del exterior, han tildado al “pensamiento Gonzalo” de autoritario, sectario, dogmático, fundamentalista y polpotiano”.

EXTRADICIÓN Y PROTECCIÓN

Para el abogado penalista y exdecano del Colegio de Abogados de Lima, Mario Amoretti, la apología se evidencia desde que en la portada de la publicación se ensalza la imagen del genocida Guzmán así como en el título del libro. Según Amoretti, se trata de delito de apología de terrorismo cuya pena, según el artículo 316-A del Código Penal, es de 8 a 15 años de cárcel.

Sobre la extradición, el abogado señaló que esta sí es posible porque si bien Chamán es refugiado político desde 1995, lo que está cometiendo es un nuevo delito.

“La Fiscalía lo puede denunciar —explicó— y pedir su detención preventiva; lo puede hacer desde la etapa preliminar; como no está en Perú, sino en Bolivia, entonces el juez puede pedir su extradición”.

La Dircote informó a Perú21 que “están formulando la carpeta fiscal al tener las evidencias del delito” cometido.

Baella explicó que este hecho demostraría que Alex Chamán posee protección del gobierno de Bolivia porque, en mayo de 2018, organizó un evento en La Paz, en el que participó el expresidente golpista Pedro Castillo y profesores de la Fenatep, además del diputado del MAS Freddy Mamani.

TENGA EN CUENTA

-El Movadef en Bolivia fue fundado en 2012 por Alex Chamán y Joffré Rumi, exreos senderistas peruanos.

-Joffré Rumi, al igual que Chamán, es docente universitario en La Paz y se encarga de captar jóvenes para el Movadef desde 2012.

-En mayo de 2018, Rumi fue el maestro de ceremonias del evento que organizó el Movadef, en La Paz, en el que participaron el golpista Pedro Castillo, el congresista Edgar Tello y otros docentes de la Fenatep.

-“Si la exaltación o enaltecimiento es propagada mediante libros, la pena será no menor de ocho ni mayor de 15 años”, señala el artículo 316-A (Apología al terrorismo) del Código Penal.

-“Chamán puede ser extraditado, pese a ser refugiado en Bolivia, porque está cometiendo un nuevo delito”, dijo a Perú21 el abogado penalista y exdecano del Colegio de Abogados de Lima, Mario Amoretti.





[ENTREVISTA] General PNP en retiro José Baella, exjefe de la Dircote: “El camino es denunciar a Chamán por apología y extraditarlo”

Para Baella, el cabecilla del Movadef en Bolivia, Alex Chamán, con su libro La moral comunista en el PCP lo que busca, además, es adoctrinar a jóvenes bolivianos para que se afilien al brazo político de Sendero Luminoso.

El hecho de que Chamán desarrolle en su libro el “pensamiento Gonzalo”, ¿se podría concluir que ahí se da el delito de apología al terrorismo?

Sí. Ese capítulo es primordial porque ahí habla del “Pensamiento Gonzalo”, y ¿qué significa el “Pensamiento Gonzalo” en el Perú?: terrorismo, ir contra la sociedad y la democracia. Recordemos que el terrorismo ha matado a más de 25 mil personas en nuestro país. ¿Cómo se exterioriza ese pensamiento en el Perú? A través de sus cuatro formas de lucha para llegar al poder. Y la ideología es esa: el “Pensamiento Gonzalo”.

¿Qué busca con este libro?

Busca elevar el “Pensamiento Gonzalo” para concientizar no solo a los que pertenecen a Sendero, sino a los jóvenes; inyectar a los jóvenes, envenenarles la mente con esto, y eso es peligroso; ahí radica el problema de la apología, exaltar a una persona (Abimael Guzmán, alias ‘Gonzalo’) que ha sido condenada debido a una ideología, para que pueda posteriormente decir que esto va a dar resultado en el futuro a través de la toma del poder por la violencia.

Chamán, al ser profesor de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz (Bolivia), ¿busca adoctrinar a jóvenes bolivianos y jalarlos al Movadef?

Sí, y su génesis es el Plan de Construcción del Partido (de Sendero Luminoso). Y él lo está siguiendo. ¿Por qué? Porque en ese plan dice que se tiene que ideologizar y captar a jóvenes.

¿La única solución es que sea denunciado por apología al terrorismo y extraditarlo?

Exactamente, ese es el camino. A él se le dio refugio por un delito diferente (en los 90, en Bolivia), ahora está en otra figura delictiva. Todo tiene que partir del análisis que hagan los especialistas de la Dircote. Ellos tienen que hacer su informe sustentado en el peligro de la apología del terrorismo. Sobre esa base, la Fiscalía tendría que abrir una investigación y, posteriormente, pedir al Poder Judicial su extradición.

APOLOGÍA. Para Baella, hay clara exaltación al cabecilla de SL. (Foto: Facebook)

SABÍA QUE

-Se ganó la guerra a Sendero en lo militar, explicó Baella, pero en el campo político e ideológico aún se le está enfrentando por la debilidad de los partidos políticos y de los gobiernos.

-Hay loa y exaltación a Sendero Luminoso, en el libro de Chamán, dijo Baella. “Lo que busca es levantar la moral de todos los integrantes de esta organización terrorista. Él escribe este libro porque es integrante de Sendero y representa al Movadef en Bolivia”, señaló.

