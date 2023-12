Todo hace indicar que el bloqueo ocurrido la noche del domingo último a la altura del kilómetro 262 de la Panamericana Sur, en el sector del Barrio Chino, en Ica, será el último que se realizará en esa zona. El premier Alberto Otárola anunció ayer la publicación del decreto legislativo N.° 1589, que modifica el Código Penal, y dispone la nueva sanción que será entre 10 y 15 años de prisión a las personas que afecten —a través de bloqueos o cortes de tránsito— las vías terrestres nacionales, departamentales, locales y fluviales.

Según la modificación al artículo 315, que está vigente desde ayer tras su publicación en el diario El Peruano, los manifestantes del Barrio Chino y del resto del país, que han asegurado su participación en las próximas movilizaciones del 7,8 y 9, en Lima y todo el territorio nacional, lo pensarán dos veces antes de realizar el corte de una vía o la toma de un aeropuerto.

También serán sancionados con esos mismos años de condena, es decir de 10 a 15 años, quienes afecten la infraestructura portuaria, de energía, de hidrocarburos, ferroviaria, de navegación área (aeropuertos), de agua, saneamiento, salud pública, registro civil, migratoria y cartográfica.

La misma sanción —de 10 a 15 años— será para quienes realicen daños en infraestructura del sector policial (comisarías), militar, penitenciario, meteorológico, defensa civil, financiero y tributario; además, a quienes atenten contra bienes culturales muebles e inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación

AZUZADORES EN LA MIRA

Según el artículo 315-B —que es parte de esta nueva normativa legal— los azuzadores de los disturbios, es decir los organizadores o los que incitan a la violencia en las protestas, serán condenados entre cuatro a seis años de cárcel.

El texto señala que serán sancionadas las personas que provean “cualquier bien mueble, objeto o instrumento que, específicamente coadyuve o facilite las actividades de los agentes del delito de disturbios” y el que “aporta recursos financieros o económicos para la adquisición de bienes muebles que coadyuven o faciliten las actividades de los agentes del delito de disturbios”.

Esta nueva normativa también incluye sanciones a quienes afecten la integridad física de las personas. Si el atentado causa lesiones graves, el autor podrá recibir una pena de entre ocho y 12 años; y si ocasiona la muerte, de 15 años de cárcel a más.

ICA EN ALERTA

El presidente de la Cámara de Comercio de Ica, Eduardo Ojeda, señaló a Perú21 que pese a que en la madrugada de ayer la Policía recuperó la carretera que fue bloqueada por más de tres horas por vándalos del Barrio Chino, la alerta existe en el sector. No obstante, confía que con la llegada de 300 efectivos de la Dinoes, y de personal militar, no volverá a cortarse el tránsito vehicular, como pasó el domingo último.

El analista político Iván Arenas dijo a Perú21TV que si bien las medidas anunciadas por el Gobierno fueron “apresuradas”, consideró que no cree que las protestas convocadas para este jueves 7, viernes 8 y sábado 9, vayan a tener éxito. “¿La medida es para incentivar que no se hagan paros? No estoy muy seguro. Tampoco estoy muy seguro de que los paros del 7,8 y 9 vayan a ser contundentes, es muy difícil predecir eso… No creo que las marchas sean de tal dimensión. Salvo en una zona estratégica para el transporte logístico de la agroexportación, como es el Barrio Chino, va a ser muy difícil que haya bloqueos en el resto del país, semejantes a los que hubo entre diciembre (de 2022), y enero, febrero y marzo (de este año)”, concluyó.

SABÍA QUE

-En Ica y Puno ya hay cancelación de viajes turísticos.

-La Cámara de Comercio de Ica apoya el pedido de los comerciantes del Centro de Lima para que la marcha no ingrese al Centro Histórico para que no tengan pérdidas económicas.

-El bono Beta a los trabajadores de la agroexportación no se eliminará. Según el titular de dicha cámara, dirigentes del Barrio Chino hicieron correr esa mentira para realizar el bloqueo del domingo.

-“Es hora de que respondan por estos actos los que pretenden cortar los derechos de los peruanos”, señaló el premier Alberto Otárola.

Movadef detrás de las protestas

Ccallo de la CNUL reporta al cabecilla del Movadef de Bolivia.

AMPAY. Ccallo le dijo a Chamán que quieren sacar a Boluarte. (Foto: Captura de pantalla)

Un video confirma una nueva conexión de la quinta ‘Toma de Lima’ con el Movadef. El último sábado, el coordinador de la CNUL y dirigente de la base del Collao del Movadef, según la Dircote, Lucio Ccallo Ccallata, le reportó los objetivos de las protestas en la capital, para los días 7, 8 y 9, al cabecilla del Movadef en Bolivia, Álex Chamán.

En un Zoom que tuvo con Chamán, y al que tuvo acceso Perú21, Ccallo Ccallata dijo que su propuesta es construir un partido político y que la solución para conseguir sus objetivos es sacar de la presidencia a Dina Boluarte e instalar una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución.

“Nosotros no podemos depender de un caudillo, hace rato se nos ha preguntado, ¿quién va a convocar a una Asamblea Constituyente? Somos nosotros los que en este proceso de lucha nos hemos conocido, y hemos constituido la CONULP, la CNUL, y llamo a otros grupos a otros luchadores sociales porque individualmente no lo vamos a poder cambiar. Se tiene que construir un partido, un partido del pueblo”, dijo.





