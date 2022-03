El exministro de Energía y Minas , Iván Merino, reveló que recibió presiones de Bruno Pacheco, cuando este era secretario general de la Presidencia, para que se nombre a Hugo Chávez Arévalo como gerente general de Petroperú.

En diálogo con Canal N, detalló que Pacheco hizo varios intentos para reunirse con él, como llamadas telefónicas, visitas inopinadas y envío de terceros, hasta que finalmente le hizo el pedido a través de un mensaje por WhatsApp.

“Me llamó una vez, no le contesté, sabía de dónde provenía la llamada. Fue a visitarme al ministerio, no lo recibí. Me mandó al señor en cuestión (Hugo Chávez Arévalo), no lo recibí, lo derivé a otras personas”, manifestó.

“Después recibí un (mensaje de) WhatsApp del señor Pacheco indicándome concretamente: ‘el señor tal para gerente general’ (…) Obvio (me quejé con el presidente Pedro Castillo). Allí como que se derivó la conversación a otros temas”, agregó.

Merino Aguirre refirió que en la última reunión en que se abordó el tema estaban presentes el mandatario y el exministro de Economía y Finanzas Pedro Francke. Allí reiteró que Chávez Arévalo no cumplía el perfil para el cargo.

En ese sentido, indicó que entre sus planes estaba la reestructuración de Petroperú y luego repotenciar a la empresa estatal. Sin embargo, Castillo Terrones omitió el tema y cambió de conversación.

Merino también detalló que la noche previa a su retiro del Gabinete Ministerial tuvo un intercambio de palabras con Bruno Pacheco por el caso de Hugo Chávez Arévalo. “Al día siguiente fue nombrado gerente general”, acotó.

