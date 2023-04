Tras su presentación en la Comisión de Descentralización del Congreso, Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros, negó que el Gobierno interviniera en el “Caso Ícaro” que involucra al alcalde provincial de Cajamarca, Joaquín Ramírez. La aclaración surge luego de que los ministros de Interior y de Justicia participaran en la conferencia de prensa que se realizó el último martes para brindar detalles sobre la incautación de bienes de Ramírez.

“El premier es el portavoz autorizado del Gobierno. (El gobierno) no ha intervenido ni intervendrá en ninguna intervención fiscal porque respeta la independencia de poderes públicos”, aseguró Otárola.

El jefe del gabinete indicó que la presencia del ministro del Interior, Vicente Romero, en la conferencia de prensa “fue en apoyo al operativo policial”, y reiteró que el gobierno no intervendrá en ningún caso

“Uno de los temas fundamentales en el Gobierno es el respeto por la investigación fiscal y además debe ser llevada de manera reservada. Encontrarán un gobierno que va a pronunciarse sobre temas públicos y no un tema particular que se tiene en investigación”, dijo.

Alberto Otárola asistió al Parlamento para sustentar ante la Comisión de Descentralización el proyecto de ley que busca crear la Autoridad Nacional de Infraestructura. A su salida del hemiciclo, rechazó las afirmaciones del exgerente de Petro-Perú, Hugo Chávez Arévalo, quien dijo ser preso político. “Que responda a la justicia”, respondió escuetamente.

Ante la pregunta de una periodista sobre una oficina incautada a Joaquín Ramírez, donde habría operado el excomandante general de la PNP, Luis Vera Llerena, el premier también evitó pronunciarse.

“No me voy a referir al caso. Es uno de los temas fundamentales en el gobierno el respeto por la investigación fiscal que además debe ser llevada a cabo de manera reservada. En nosotros encontrarán un gobierno que va a pronunciarse sobre grandes temas públicos y no sobre ninguna caso en particular que se viene investigando”, remarcó.