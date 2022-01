El ministro del Interior, Avelino Guillen, se pronunció nuevamente sobre la demora en las asignaciones de cargos entre los altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) que hasta el momento no se ejecuta. También criticó los “desplazamientos” de oficiales de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) pues afectan las investigaciones que se tienen en curso en la Fiscalía.

“Sobre el procedimiento de asignación de cargos, está en trámite y corresponde la evaluación y determinación de parte del presidente. Cuando yo sea convocado expresaré mi opinión. Ya le he adelantado al presidente en relación el pronunciamiento del señor comandante general de la PNP. Mientras no exista un pronunciamiento del presidente no puedo formular una opinión mayor con amplitud. En anteriores oportunidades también ha ocurrido demoras en la asignación de cargos, como en el 2021 cuando fue en mayo. Eso causó inconvenientes”, respondió ante la pregunta realizada por Perú21 en conferencia de prensa.

En esa línea, el ministro criticó los cambios que se han realizado a nivel subalterno en la Diviac, en donde él no tiene injerencia. “Hay una situación muy delicada y hay que tener en cuenta lo que ocurre con la Diviac pues se ha dispuesto a nivel de oficiales subalternos, donde no tengo intervención, el traslado de oficiales como por ejemplo la capitana Jackelin Arana que interviene en investigaciones en la Fiscalía Suprema en lo Penal. En el Ministerio Público, la fiscal suprema está molesta porque las investigaciones han quedado sin colaboración de parte de la Diviac que tampoco ha nombrado reemplazante de la capitana que ha sido trasladada a otra unidad”, sostuvo.

Ante esta decisión, Guillén exhortó a la dirección del sector a reponer a la oficial para que continúe con los trabajos de investigación. “El desplazamiento de oficiales sin una coordinación adecuada o sin revisar en qué casos intervienen deja en abandono una investigación que está en trámite y con plazos por vencerse. Es una situación muy delicada que esperamos que la Dirección de la Policía subsane en la brevedad y reponga a la Arana en el cargo que desempeñaba que trabaja con la fiscal suprema en lo penal”, agregó.

LOS DINÁMICOS DEL CENTRO

Perú21 también consultó al ministro sobre el trabajo que se viene realizando para la captura de los prófugos integrante de Los Dinámicos del Centro. Sobre ello, Guillén dio una breve respuesta y sostuvo que no ha tenido intervención en el caso.

“El equipo de búsqueda de la PNP fu iniciativa de ellos, yo no he tenido intervención, porque es netamente operativo. Menos intervención y conocimiento han tenido los otros órganos del poder ejecutivo. Eran cinco, a uno se revocó la medida. Los cuatro con orden de captura por mandato judicial tienen sello rojo de la Interpol y están en la lista de los mas buscados”, declaró.

VIDEO RECOMENDADO

El expresidente de Petroperú Carlos Paredes conversa con Peru21TV sobre los escándalos de Petroperú y sobre el gerente general Hugo Chávez, protagonista de un audio en el que se ufana de tener el respaldo del presidente.