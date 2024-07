El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, salió al frente de las declaraciones del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien sostuvo que la demora en el allanamiento de una vivienda en la que se presumía se encontraba el prófugo Vladimir Cerrón, el 15 de junio pasado, fue responsabilidad del Poder Judicial.

“No fue por un tema de la policía, ojo, fue por un tema de que la policía requirió el mandato judicial y este se demoró 5 horas en que nos concedieran el pedido de allanamiento a la casa”, indicó, días atrás, el titular del Interior.

Esta mañana Arévalo dio respuesta a dichas imputaciones, y de manera tajante sostuvo que el Poder Judicial “no puede ni es ningún obstáculo para la captura de cualquier persona”.

“No me refiero solo a ese señor, y le quiero decir que no he escuchado al señor ministro, no creo que sea una apreciación exacta. El Poder Judicial trabaja y en todo caso quien se encarga de las capturas es la policía, corresponde al sector Interior, pero el Poder Judicial no es obstáculo para la captura de ninguna persona que esté requisitoriada”, subrayó Arévalo.

En ese sentido, al referírsele que, según Santivañez, fue esa demora la que impidió la captura de Cerrón, quien tiene ya 286 días prófugo, el también titular de la Corte Suprema respondió: “Habría que ver, yo solo digo una cosa, no puede la incompetencia de otro sector atribuírsenos a nosotros, nosotros no capturamos personas, eso quiero que sea claro”.

¿Habría incompetencia por parte del Ministerio del Interior, entonces?, se le preguntó. “Habría que ver, si dicen que una persona estaba en un lugar y no lo pudieron capturar... yo solo digo eso”, agregó.

MÁS PRESUPUESTO

En declaraciones a los periodistas, Arévalo se pronunció también sobre lo que espera su sector del próximo mensaje de la presidenta Dina Boluarte ante el Congreso de la República con ocasión del aniversario patrio.

“Yo no voy a entrar en el tema político, pero lo que quiero para nosotros es que se anuncie mayor presupuesto porque uno de los problemas es que se dice: ‘hay que luchar contra la criminalidad’, pero no se nos da el apoyo”, sostuvo.

Asimismo, dijo que confía en que el Poder Ejecutivo cambie su postura de negar una modificación del presupuesto del Poder Judicial que ha hecho imposible, agregó, atender el reclamo de los trabajadores.

“Quiero creer que eso es producto de funcionarios intermedios, no creo que sea una política del Ejecutivo pero realmente nos han puesto en una situación que estamos al borde de la paralización judicial”, advirtió.

