La convocatoria de marchas a nivel nacional en contra del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, programadas para el 27, 28 y 29 de julio, ha generado una respuesta del ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

En una reciente intervención policial en el emporio comercial de Gamarra, el ministro declaró que la Policía Nacional del Perú (PNP) no permitirá que las protestas deriven en disturbios que afecten a la ciudadanía. Asimismo, reconoció que las manifestaciones son un derecho constitucional y afirmó que toda persona tiene la libertad de marchar y expresarse.

“Las protestas forman parte del derecho constitucional y toda persona puede marchar y manifestarse”, subrayó el ministro.

No obstante, Santiváñez también enfatizó que este derecho no incluye el atentado contra los derechos de los demás: “Lo que no es derecho de las personas es atentar el derecho del otro. El patrimonio público, el patrimonio personal, la vida y la integridad de otros ciudadanos y de otras personas. Eso no se va a permitir”.

En ese sentido, el ministro aseguró que la PNP intervendrá en el desarrollo de las protestas para garantizar el orden y la seguridad pública: “Desde el momento que se lance la primera piedra, lo que va a hacer la PNP es actuar. Eso es lo que vamos a hacer porque se tiene que imponer el principio de autoridad”.





Boluarte hace un llamado al diálogo

Durante una aparición pública en la que presentó los resultados de la temporada de pesca de anchoveta, la presidenta Dina Boluarte se pronunció sobre las movilizaciones en contra de su gobierno y realizó un llamado a la ciudadanía a participar en un diálogo constructivo.

“No tenemos necesidad de bloquear carreteras. Dialoguemos, en ese diálogo abierto que desde el gobierno ofrecemos a todos los sectores”, expresó la mandataria.

Boluarte insistió en que su administración siempre ha estado dispuesta a escuchar y recibir a todos con los brazos abiertos para entablar conversaciones:“Si en caso en ese diálogo hubiera entrampamientos, ahí en ese caso se justificaría una salida de protesta, pero antes hay que conversar y haber agotado las vías. No podemos salir a bloquear carreteras o hacer actividades violentas que no ayudan a la imagen del país”.

La presidenta enfatizó que las protestas, como el bloqueo de carreteras, solo deberían considerarse como último recurso, en caso de que los canales de diálogo no arrojen resultados positivos. Este mensaje busca desincentivar las acciones que podrían causar disturbios y afectar la estabilidad del país.





Boluarte subrayó la importancia de mantener una imagen positiva del Perú ante el mundo. Afirmó que un enfoque basado en la paz y la cooperación es crucial para atraer inversiones extranjeras, las cuales son fundamentales para el desarrollo del país.

“El Perú está de vuelta y está en vitrina para que las inversiones del mundo puedan llegar a nuestra querida patria y desde las inversiones podamos construir el desarrollo del país. Eso solo lo conseguiremos en esa unidad, paz y diálogo sincero, democrático”, destacó.









