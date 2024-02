El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, brindó una conferencia de prensa donde se pronunció sobre declaraciones del ministro Víctor Torres (Interior), quien le pidió a la prensa que “publique cosas buenas”. En ese sentido, el jefe de gabinete aseguró que el gobierno respeta la libertad de prensa.

El premier señaló que a veces la prensa ”es demasiado crítica con el gobierno”, no obstante, indicó que es preferible eso a una prensa que no sea independiente.

“Respecto a las declaraciones con relación a la prensa de algunos ministros, debo reiterar el pleno y absoluto respeto de la presidenta Boluarte por la libertad de prensa, por la defensa de contenido crítico o no crítico respecto a los reportajes e informes que realiza la prensa. A veces decimos que es demasiado crítica con el gobierno, pero es preferible una prensa crítica a una prensa que no sea independiente. Así que bienvenida la crítica, nos ayuda a mejorar”, indicó

El jefe de gabinete también se refirió al viaje del titular de Justicia, Eduardo Arana, a El Salvador, donde se reunió con autoridades salvadoreñas. En ese sentido, indicó que “fue enviado con la misión de intercambiar experiencias respecto a políticas públicas en materia de justicia y reforma de justicia y política penitenciaria”. Además, resaltó que Arana no solo se reunió con el ministro de Justicia salvadoreño, sino también por otras autoridades.

Otárola Peñaranda aseguró que el ministro de Justicia mantuvo reuniones donde se conversó sobre la infraestructura de penales “que funcionan” y “hay que traer la experiencia”.

“Queremos penales en donde los presos no hagan llamadas extorsionadoras, no corra la droga y donde no delincan quienes están presos [...] si funcionan estos penales en otros países, hay que traer la experiencia, esa experiencia es posible traerla al Perú”, aseguró esta mañana.

Como se recuerda, desde que asumió la Presidencia de El Salvador Nayib Bukele, el país centroamericano se ha caracterizado por las duras medidas contra la criminalidad, entre las que se encuentra la construcción de la denominada “cárcel más grande del mundo.”

