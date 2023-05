“Chavimochic va”, fue la noticia que sorprendió a los participantes del foro “Camino al 2026″, organizado por la revista COSAS, con Perú21 como aliado. El evento se centró en analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tiene el Perú con miras al final de este quinquenio presidencial, y contó con las ponencias del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, la expresidenta del Poder Judicial Elvia Barrios, el expresidente del Tribunal Constitucional Víctor García Toma, el diplomático Carlos Pareja, el exministro de Economía Luis Carranza y el exministro de Comercio Exterior y Turismo Alfredo Ferrero.

Los ponentes coincidieron en que el Perú tiene grandes posibilidades para afrontar situaciones adversas. No obstante, señalaron que existen diversas amenazas y debilidades que ponen en riesgo el desarrollo del país. El anuncio que despertó interés fue el destrabe de la tercera etapa del proyecto Chavimochic, que será llevado a cabo por el gobierno central a partir de julio, dijo el premier.

PONENCIAS

Alberto Otárola

El premier aseguró que al inicio del gobierno de la presidenta Boluarte, el “sistema democrático estuvo al borde de un colapso institucional”, producto de protestas violentas que buscaron “tomar el poder por la fuerza”. Además, indicó que tras el “oscurantismo de la gestión pública” y “mediocridad en la toma de decisiones” durante el gobierno de Castillo, se ha logrado tranquilizar a los actores económicos.

Otárola indicó que hay un déficit de S/120 mil millones en infraestructura y más de 2,600 proyectos de inversiones trabados con presupuesto asignado. “Hasta este momento no podemos darle agua y desagüe a Juliaca. Eso es una barbaridad. Con presupuesto aprobado. Eso lo vamos a variar”, dijo. En consecuencia, anunció que en el presupuesto de 2024 se le dará prioridad a las obras de agua, desagüe y saneamiento.

El premier enfatizó que el Perú es un país minero, e indicó que se ha “destrabado trámites para que se dé una segunda gran ola de inversión minera”. Además, el jefe de gabinete anunció que el Ejecutivo ha logrado destrabar la tercera etapa del proyecto Chavimochic. “Hemos decidido que lo haga el Gobierno, en trabajo con el gobierno regional. A partir de julio avanza”, dijo.





Elvia Barrios

La jueza suprema reveló que el 27% de los locales del Poder Judicial son propios, y el resto, alquilados. Ante ello, Barrios dijo esperar que dentro de las obras anunciadas por Otárola también se beneficie al Poder Judicial. “De los 4,150 millones que se nos ha otorgado de presupuesto, la mayoría de este se va en el pago de remuneraciones y locales alquilados”. Además, señaló que para este año existen 3.5 millones de casos, pero solo aproximadamente 2,600 jueces estarán a cargo de resolverlos.

Barrios resaltó como una fortaleza del PJ que exista una “Sala Penal Nacional dedicada a ver los megaprocesos de corrupción”. Así como también que la Corte Suprema cuente con una Sala Penal “integrada por jueces supremos y un juez de investigación preparatoria para el juzgamiento de altos funcionarios”.





Luis Carranza

El extitular del MEF señaló que la principal amenaza para la economía es el cambio de Constitución. “Todas las fortalezas (…) que tenemos son instituciones creadas a partir de la Constitución de 1993″, dijo.

Carranza indicó que la minería y el agro son grandes posibilidades para el Perú. “Por cada empleo directo de la minería, en los proveedores generamos entre 10 y 15 puestos directos”, dijo. Mientras que en agricultura señaló que en los próximos 10 años se pueden incorporar 400 mil hectáreas y generar 4 millones de puestos de trabajo directos e indirectos.

Saludó el anuncio sobre el proyecto Chavimochic que hizo el premier, y resaltó la importancia de llevar a cabo este proyecto junto con Majes Siguas II. “Solo estos dos proyectos incorporan 100 mil hectáreas. Ahí necesitamos liderazgo para sacar las cosas adelante. Y en diez años, la pobreza va a pasar a ser un error estadístico”, aseguró.

Advirtió que los conflictos sociales, trámites burocráticos y mala gestión pública impiden crecer al país de acuerdo a su potencial. “Se puede crecer al 6% sin ningún problema, pero con todas las debilidades el crecimiento se estima entre 1% y 2%”, indicó.

Además, la expresidenta del PJ alertó que no existen suficientes “módulos de flagrancia” para que se pueda procesar y dictar sentencia de forma inmediata para ciertos delitos. Señaló que para ello se requiere de jueces y fiscales a tiempo completo; no obstante, aseguró que no se cuenta con el presupuesto para implementar la infraestructura. “Tenemos los cuadros, pero necesitamos presupuesto para crear la infraestructura”, dijo.





Por su parte, el jurista García Toma enfatizó que la labor central del gobierno debe ser el fortalecimiento del orden político, administrativo y la seguridad jurídica. En ese sentido, resaltó que sin seguridad jurídica, los ciudadanos no pueden conocer sus derechos, deberes y tampoco hay inversiones.

García Toma resaltó los beneficios que obtuvo el país tras la implementación de la economía social de mercado, y señaló que si bien se pueden hacer mejoras a la Constitución, el núcleo del modelo debe ser respetado. “Tenemos que ser conscientes de que el rol del BCR, la iniciativa privada y la subsidiaridad del Estado han sido positivas para el país”, comentó.

El exministro Alfredo Ferrero resaltó la necesidad de retomar el crecimiento económico para volver a disminuir la pobreza. “Para reducir la pobreza, que se ha incrementado a 27.2%, tenemos que crecer de acuerdo con nuestro potencial”, señaló.

Para Ferrero, la minería, la agroindustria, la pesca y el turismo son “los cuatro fantásticos” de la economía peruana, debido a que —aseguró—, son sectores que pueden encaminar al Perú al desarrollo, pero que “no son explotados a su máxima intensidad”.





DESDE AFUERA

El exembajador Carlos Pareja resaltó que el Perú debe proyectar una imagen de estabilidad, debido a que en los últimos años el país ha sufrido bastante inestabilidad política. “Estabilidad que se basa en los pilares de la democracia: la libertad de prensa, elecciones libres cuando correspondan y la institucionalidad”, subrayó.

El diplomático resaltó el apego democrático que tuvieron las instituciones tras el golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, impidiendo que tenga éxito el quebrantamiento del orden constitucional.