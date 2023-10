[OPINIÓN] Aldo Mariátegui: “Aldo Mariátegui vs. Elvia Barrios y otros”.

Tomo prestado este título de los juicios en EE.UU., en donde se colocan los nombres de las partes para identificarlas. Con la ayuda del doctor Enrique Ghersi he tenido que iniciar acciones legales contra una decisión increíble de la vocal suprema Elvia Barrios y un grupo de colegas suyos (Ricardo Broussset, Susana Castañeda, Iris Pacheco y Walter Cotrina), que de manera aleve han buscado dilatar la ejecución de un fallo del TC a favor mío (dado hace rato: el 19 de enero de 2021) y en contra de una decisión abusiva del vocal supremo César San Martín (CSM) y otros (Lecaros, Duberly, etcétera). Me imagino que Barrios y sus colegas han actuado así por espíritu de cuerpo con CSM (o tal vez por temor reverencial hacia este). Como se recordará, CSM y esos otros vocales me condenaron con una causa ya prescrita, pasando por encima de la norma que dispone que las sentencias son válidas solo desde que son notificadas (soy inocente en el fondo del asunto, pero ya tuve que soportar otras 50 y tantas demandas absurdas —y que todas gané— del mismo señor, así que no voy a profundizar más sobre este asedio). Acudimos con el Dr. Ghersi al TC, que nos dio la razón, por lo que el PJ debe limitarse a reconocer su error y revertir esa sentencia de CSM. Pero la vocal Barrios y sus colegas han respondido —extemporáneamente, además— que el TC les debe instruir sobre qué hacer, cosa que perfectamente saben. Encima, ya han tenido el expediente completo desde junio pasado para resolver, a pesar de que desde enero de 2021 ya sabían del fallo. Me parece evidente que se están haciendo los tontos. Por eso nos hemos visto obligados a pedirle al juez de ejecución del amparo que declare nula esa resolución (o “auto”) emitida por el PJ por inconstitucional e ir contra el Código Procesal Constitucional. También informar al TC de que Elvia Barrios y esos vocales se niegan a cumplir sus resoluciones. Espero que el juez de ejecución no se achique ante sus superiores o que tarde años en resolver.

