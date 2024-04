¿No les parece impropio que una vocal suprema presida un comité para elegir a la mejor sentencia empapada en “enfoque de género” (sea lo que signifique ese término caviarón para designar a esa huachafada feministoide que está de moda) y se acabe premiando a un veredicto en la que precisamente esa misma vocal suprema participó? ¿Es decoroso, decente y digno ser juez y parte a la vez en un concurso? ¿Y la imparcialidad del jurado en dónde queda? ¿Uno por lo menos no se inhibe para guardar las apariencias? Bueno, eso ha sucedido hace poco con la vocal Elvia Barrios, que encabezó un comité —integrado por la Comisión de Justicia de Género y la cada vez más caviar Universidad del Pacífico— que le entregó un premio a la ponente (la vocal Susana Castañeda, gran amiga de Elvia) de una sentencia en la que precisamente Elvia Barrios aparece como… ¡Una de las firmantes del fallo! En lugar de estar perdiendo el tiempo con esas medallitas y diplomitas absurdas a repartir entre comadres para ensalzar las sentencias propias, estas dos vocales deberían cumplir con el fallo en donde el Tribunal Constitucional les ordena que se me haga justicia respecto al atropello que el también vocal César San Martín (CSM) y otros cometieron conmigo. Me imagino que estas vocales por un malsano espíritu de cuerpo, un amiguismo criollo y un miedo cerval no quieren chocar con el todopoderoso CSM, pero están faltando groseramente al Estado de derecho al no acatar no una sino dos órdenes directas del TC y están perpetuando así una injusta arbitrariedad contra un ciudadano. A uno no le queda más que sonreír compasivamente ante estos concursos tan huachafos y exhibicionistas, más aún cuando esta mixtura argollera de premiadoras y premiadas son tan activistas para sus temas y tan profesionalmente deficientes en otros. Y todo esto también básicamente por un sesgo político. Así no procederían si yo fuera Mohme, Gorriti, Pedro Salinas o RMP (Y el hipócrita Consejo de la Prensa Peruano hubiera protestado).

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO