Los abogados del expresidente Alejandro Toledo, Paolo Aldea y Brandon Mori, brindaron una entrevista en la que se refirieron al caso de su patrocinada. Los juristas rechazaron que el Poder Judicial negara llevar su proceso libertad.

En ese sentido, anunciaron que acudirán a la embajada de Estados Unidos, debido a que, al haber sido el expresidente extraditado por ese país, “tiene un deber subsidiario de vigilancia y supervisión que se cumpla el debido proceso sobre la persona que ha sido extraditada”.

“Recurriremos a la embajada de los EE. UU., una carta a la embajadora porque el Sr. Toledo ha sido extraditado por el gobierno americano y el país que autoriza la extradición tiene un deber subsidiario de vigilancia y supervisión que se cumpla el debido proceso sobre la persona que ha sido extraditada”, señaló.

En consecuencia, señaló que existe un segundo pedido de extradición a EE. UU. por el caso ECOTEVA y que podría ser denegado por el país norteamericano.

“Hay un efecto que no está calculando el juez Zúñiga porque hay un segundo pedido de extradición a Estados Unidos por el caso Ecoteva, porque esta primera es por el caso Odebrecht, entonces lo pone en riesgo, porque el gobierno americano va a tener la siguiente idea que en Perú no se respetan las garantías, se da un trato diferenciado al Sr. Toledo y se ha dado diferente tratamiento al resto de extraditados y se soslaya y se rompe el ordenamiento jurídico interno que tenemos”, dijo a Exitosa.

Asimismo, Aldea afirmó que su patrocinado “vive un secuestro judicial” dado que “computaron mal los plazos y corresponde su inmediata excarcelación”. En ese sentido, acusó al fiscal José Domingo Pérez de concentrarse más en las declaraciones del colaborador eficaz Jaime Villanueva y haber dejado de lado el caso del exmandatario.

“Todos los peruanos merecen el mismo trato y no pueden sacar una norma o un criterio particular y específico para el Sr. Toledo porque se dieron cuenta de que computaron mal los plazos y corresponde su inmediata excarcelación. El Sr. Toledo no debe estar un día más en la cárcel, lo que hoy vive es un secuestro judicial porque no hay plazo de prisión preventiva vigente”, aseguró.

