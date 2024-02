Al periodista fundador de IDL Reporteros parece que la justicia comienza a hacerle sombra.

El procurador general de la República, Javier Pacheco, anunció ayer que iba a presentar un informe a la Procuraduría Anticorrupción para que aperturen una denuncia contra aquellas personas que no tienen cargos públicos, involucradas en las declaraciones que hizo el exasesor Jaime Villanueva.

Desde la entidad confirmaron a Perú21 la denuncia; sin embargo, adelantaron que estos documentos aún no llegan a las manos de la encargada, la procuradora Yudith Villegas Espinoza, quien por el momento decidió no declarar al respecto.

Durante la entrevista a una radio local, Pacheco se refirió específicamente al caso del periodista Gustavo Gorriti, quien dirige el medio IDL Reporteros. También aseguró que preparaba estos mismos documentos en contra de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez.

“Dado que el señor Gorriti y demás periodistas no son aforados, hemos corrido el traslado el día jueves a la Procuraduría Anticorrupción para que proceda a evaluar conforme a sus facultades y efectúe las denuncias”, apuntó.

Adelantó que Villegas estaría terminando de corroborar detalles puntuales y que hoy estaría efectuando las denuncias correspondientes en contra de los “no aforados”.

El fiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena en un pronunciamiento ayer por la noche aseguró que si bien hay casos que son de su competencia porque intervienen personas “aforadas”, hay “otros hechos de presunto carácter delictivo que han sido derivados para su investigación a la Primera Fiscalía Suprema Transitoria de Corrupción de Funcionarios, dado que en ellos no intervienen altos funcionarios de la República”.

GORRITI RESPONDE

A Gustavo Gorriti se le ha sindicado, según declaraciones del exasesor Jaime Villanueva, como la cabeza de las investigaciones que llevaba a cabo el equipo especial Lava Jato, integrado por los fiscales Vela y Pérez. Incluso la ex mano derecha de Patricia Benavides manifestó que Gorriti habría accedido a información reservada de casos como los de Alan García y Keiko Fujimori; y que hasta tendría un escritorio en el Ministerio Público.

Ante la próxima denuncia de la Procuraduría Anticorrupción, este diario consultó con el propio Gustavo Gorriti las opiniones que tenía al respecto.

El periodista aseveró que hará “los comentarios que tenga y decida hacer en IDL-Reporteros”.

Por su parte, quien se mostró en contra de la decisión de Javier Pacheco fue el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado.

En conversación con Perú21, Maldonado indicó que considera la denuncia como “una acción de corte político” y que no encuentra en la conducta de Gorriti elementos jurídicos penales para iniciarle un proceso.

Explicó que la Procuraduría Anticorrupción no es titular de la acción penal pública y calificó como “una verdadera lástima” la denuncia.

“El procurador Pacheco está perdiendo su tiempo en este tipo de acciones frívolas, inconducentes, me parece que es una lamentable actuación del procurador. Me parece que Pacheco está fuera de lugar”, refirió Maldonado.

Añadió que no pueden denunciar a periodistas por obtener información, evidenciar crímenes, permitir que la sociedad se entere de los delitos que comenten las autoridades y por “hacer su trabajo”.

“Gorriti sería el fiscal en la sombra” (Fernando Silva, abogado penalista)

Jaime Villanueva ha hecho algunas afirmaciones que sí tienen un contenido criminal de la conducta de Gorriti, sobre todo con Pablo Sánchez. Habría que determinar si lo que dice es real o es falso.

Gorriti sería el fiscal en la sombra, a quien le consultaban todo. Ahora, eso de consultar también disminuye la operación criminal. Siendo él una persona que no es fiscal, no es abogado, ¿cómo puede ser posible que haya estado en el círculo más cercano y tomando decisiones por un fiscal supremo?

Y esa circunstancia está completamente probada por la misma actitud y boca del señor Gorriti.

Yo no sé por qué la Procuraduría Anticorrupción no presenta la denuncia inmediatamente. Esto lo ven como si hubiera una vulneración al periodismo de investigación, cuando esto no es un atentado al periodismo en ninguna parte. Lo que ha ocurrido es que ahora se sabe por un testigo lo que todos los que litigamos sabíamos.





TENGA EN CUENTA

Ayer, Perú21 reveló que el fiscal supremo Alcides Chinchay ha iniciado diligencias previas para decidir si abre investigación contra Gustavo Gorriti, y los fiscales Vela y Pérez.

Chinchay requirió una copia de la manifestación que dio Villanueva ante el despacho de Delia Espinoza.

Además, solicitó información al equipo especial contra la corrupción en el poder sobre la colaboración del exasesor.