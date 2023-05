No sé si ustedes ven aún Cuarto poder. Comprendo a los que me responderán “no”, pues hace años que ese programa perdió mucha credibilidad por Clara Elvira Ospina y su activismo caviar (por eso ahora anda metida en La República). Y luego, por tanto vizcarrismo y sagastismo. Uno pensaría que la solución sería no recaer en sesgos adulones, pero seguimos en las mismas. Por ejemplo, este domingo mi dilecta condiscípula de nido y universidad Sol Carreño intentó lavarle la cara a los fiscales, con discurso y todo, pero su esfuerzo terminó siendo contraproducente. Como ella misma detalló, con dibujitos y todo, son inaceptables los tiempos que se han tomado en la fase de investigación fiscal (IF) para los casos de Nadine/Ollanta (4 años de IF, con más de 2 para el control de acusación. De 2015 a feb-22 ¡6+ años para que recién pueda empezar el juicio oral!), Ecoteva de Toledo/Karp (5 años de IF, con más de 3+ de control de acusación. Desde 2014 para empezar juicio oral), Interoceánica de Toledo (3 años, con 3 para control de acusación. Y aún no se inicia el juicio oral), Cócteles de Keiko y otros (4 años de IF, con un control de acusación de casi 3 años, en donde ha habido un récord de 9 devoluciones por fallas en la acusación. ¡Es más, insólitamente se han permitido subsanaciones verbales! Y aún no se inicia el juicio oral), Villarán (cinco años de IF. El control de acusación comenzó en agosto de 2022 y aún no termina) y PPK (6 años de IF y encima el control de acusación ha regresado a fojas cero por fallas de la fiscalía).

¿A Sol le parece normal o competente que los tiempos de investigación fiscal de estos casos oscilen entre 4 y 6 años, que los controles de acusación tarden 3 años en promedio (ojo que en esta etapa hay más responsabilidad en fiscales que en jueces) y que en solo 2 casos recién comience el juicio oral? OK, es cierto que los abogados defensores han dilatado todo mucho, pero la abogada y periodista Sol Carreño tampoco puede ser tan sesgada…

VIDEO RECOMENDADO