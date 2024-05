Juan Peña, abogado de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, se pronunció luego de que su patrocinada fuera destituida como fiscal suprema por la Junta Nacional de Justicia. El letrado cuestionó la decisión del órgano colegiado y aseguró que la destitución se hizo en baso a presunciones.

“Esperamos que la justicia en su momento salga a la luz y que resuelvan todo de acuerdo a ley porque hoy en día nos están imputando o la están destituyendo solo por dichos y con presunciones ya que la carpeta fiscal que tiene mayores elementos de convicción ni siquiera ha pasado una denuncia constitucional”, indicó a RPP.

En ese sentido, Peña anunció que presentará una reconsideración ante la JNJ para luego acudir por la vía constitucional. No obstante, indicó que ya se había presentado un recurso similar cuando Benavides fue suspendida del cargo, pero que, tras más de cinco meses, aún no ha sido revisado.

“A la fecha, por lo menos evidencia o corroboración de un hecho delictivo o una falta administrativa, no existe. (...) Entonces, no pueden discutir o corroborar que esto sea un documento falso. La verdad creo que no se están tomando decisiones de acuerdo con ley, me sorprende mucho y me causa lástima por el país

Este miércoles la Junta Nacional de Justicia decidió por unanimidad destituir a Patricia Benavides como fiscal suprema. La magistrada María Zavala sustentó el informe que recomendó apartar a la suspendida exfiscal del cargo por haber incurrido en faltas muy graves.

Entre los motivos se detalló que Benavides habría interferido en la investigación que se llevaba a cabo contra su hermana, Enmna Benavides, cuando se apartó a la fiscal Bersabeth Revilla del caso.

Además, para María Zavala, la ex fiscal de la Nación también incurrió en falta muy grave al beneficiar al fiscal superior Miguel Vegas Vaccaro, a quien ascendió a fiscal supremo, pese a la existencia de acciones disciplinarias en su contra.

Enma Benavides también fue apartada del cargo. El informe señala que la jueza interfirió en la función fiscal para mejorar su situación en la investigación en su contra, así como también mintió sobre sus antecedentes disciplinarios.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis