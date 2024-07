Uno debe tomar todo lo que rodea a la justicia actual en el Perú como una serie cómica de Netflix. No vale la pena indignarse, sino ya solo reírse a mandíbula batiente de tanta desfachatez. Me acabo de enterar de que la Sala presidida por el juez César San Martín (CSM) acaba de ratificar el fallo que exculpa a la fiscal Zoraida Ávalos por no acusar a Pedro Castillo. ¿Y qué fiscal no archivó la denuncia en 2019 contra este mismo CSM por telefonear a su colega Walter Ríos para que le acelere un caso familiar? Pues nada menos que… ¡Zoraida Ávalos! ¡Ayer por ti, hoy por mí! Entre bueyes no se cornean, entre bomberos no se pisan la manguera y entre gitanos no se leen las cartas… Es que ya ni disimulan. Pero claro, Martín Tanaka volverá a escribir en El Comercio de que la red caviar… ¡No existe! ¡Jua, jua, jua! Ni Chuiman sería más gracioso y cachaciento. ¡Tanaka debería tener su stand-up comedy en Barranco!

Otra de estas cosas tragicómicas con las que también no me quedó más que carcajearme fue leer las calificaciones que la caviaraza JNJ le ha puesto al fiscal José Domingo Pérez, según informó el abogado Wilbert Medina por redes. ¡Le han calificado con 94 puntos de 100 posibles! Y el desagregado es de “Risas y Salsas”. Por “calidad de decisiones” le han puesto 29 puntos sobre 30 posibles. ¿Después de todo lo visto, de verdad estos caraduras de la JNJ creen que las decisiones fiscales de Pérez son casi óptimas? Pero allí no acaba el cuento: le han puesto 19 sobre 20 en “calidad en gestión de procesos”, 28 sobre 30 en “celeridad y rendimiento” y 10 sobre 10 en “organización del trabajo” cuándo precisamente Pérez ha tardado una eternidad en presentar un mamotreto de acusación, tan mal hecha que el también increíble juez Víctor Zúñiga se la devolvió once veces durante la etapa de control de acusación.

¡Lo más gracioso es que esta misma JNJ no aprobó a Pérez en el examen para ser juez en mayo de 2023! ¡Jua, jua, jua! ¡Me atoro!

