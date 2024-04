El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) informó que, a fin de fortalecer la lucha contra el robo y comercio ilegal de equipos móviles, desde el 22 de abril se tomarán varias medidas en apoyo a la ciudadanía.

Por ejemplo, desde dicha fecha todo celular que sea reportado como robado por un ciudadano víctima de la delincuencia será bloqueado inmediatamente por todas las empresas operadoras del servicio móvil.

Asimismo, informaron que se detectará a diario todos los celulares cuyo código IMEI (código de 15 dígitos pregrabado en los celulares) haya sido alterado (es decir, que sea calificado como inválido o clonado), e inmediatamente, se ordenará su bloqueo en todas las empresas operadoras.

“La inseguridad ciudadana, en particular el robo de celulares, no puede seguir ganando más terreno en nuestro país. La seguridad de las familias peruanas requiere que se tomen medidas adicionales para acortar el cerco a la delincuencia”, expresó el director de Fiscalización e Instrucción del Osiptel, Luis Pacheco.





Lista blanca

Estas acciones, que son parte de la tercera fase del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg), se suman a la implementación de una lista blanca o lista de celulares válidos, en la cual figuran todos los equipos que están autorizados para operar.

Si tu celular no está en esta lista blanca, a partir del 22 de abril recibirás una advertencia y de no regularizar será posteriormente bloqueado.

“A partir del 22 de abril, los equipos móviles que se activen y no estén registrados por las empresas importadoras recibirán una alerta a fin de que regularicen su situación, pero no serán bloqueados por el momento. Si un usuario recibe un mensaje de texto o SMS en el que se le indica que su celular no está registrado en la lista de celulares válidos del Renteseg, debe acudir, inmediatamente, a la empresa que le vendió el celular y exigir que regularice la situación del equipo”, se lee en una nota de prensa de Osiptel.

Sin embargo, este procedimiento le corresponde a las empresas operadoras.

“Las normas son claras: las empresas importadoras deben registrar todos los equipos móviles que ingresen al país. El sistema de registro viene operando desde octubre del 2020″, enfatizó Pacheco.

Asimismo, a partir del 22 de abril, todos los equipos celulares traídos desde el extranjero por personas naturales para su uso personal deben ser registrados en la lista de celulares válidos o lista blanca a través de las empresas operadoras de servicio móvil que les prestará el servicio para evitar el bloqueo.





