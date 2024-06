Una gran preocupación de los padres en la actualidad es el tiempo que pasan sus hijos en los celulares y en las redes sociales, teniendo en cuenta que esta generación creció con los teléfonos inteligentes desde temprana edad.

Ante este problema, la BBC analizó el comportamiento de diez adolescentes que cambiaron por cinco días sus teléfonos inteligentes por un celular Nokia, que solo les permitía recibir llamadas y mensajes de texto.

El programa de "desintoxicación tecnológica" sin duda afectó todos los aspectos de la vida de estos adolescentes que siempre han utilizado diversas aplicaciones para comunicarse como Facetime, desplazarse (Google Maps) o para distraerse en momentos de ocio (escuchan música en streaming).





Resultados

Ruby, de 15 años, suele pasar varias horas en TikTok y desde que comenzó este experimento habla más con sus padres, lo cual es destacado por ellos mismos.

“Ruby es muy adicta a su teléfono, así que le da la oportunidad de ver cómo eran las cosas cuando yo era adolescente. Está hablando más y se va a la cama más temprano. Es un buen cambio”, dice Emma, la mamá de Ruby.

Sin embargo, Ruby ha tenido problemas para conocer el horario de los tranvías que la llevan a su trabajo, pese a que hay carteles donde se anuncia a qué hora pasa cada uno. Asimismo, tiene inconvenientes pasar saber cuál es su turno en el trabajo porque un app suele decirle cuándo le toca, pero ahora tendrá que llamar por teléfono para saber.

“Nunca llamo al trabajo, nunca”, reveló.

En cambio Charlie, de tan solo 14 años, abandonó el programa luego de 27 horas. No soportó no estar conectado sin saber si alguien estaba comunicándose con él.

Otros estudiantes, al igual que Charlie, reconocen sufrir de FOMO (por sus siglas en inglés) o “miedo a perderse algo”.

Pese a ello, algunos de los adolescentes se mostraron sorprendidos por lo liberadora que es esta experiencia.

Grace, de 15 años, dijo lo siguiente: “Siento como si estuviera aprendiendo cosas e involucrándome más, no siento que me esté perdiendo de algo”.

Cuando comenzó el experimento, Grace salió de compras para adornar su antiguo Nokia, activando su lado artístico.

“Fue realmente tranquilo. Realmente lo disfruté porque activó mi torrente creativo otra vez. Tan pronto regresaba a casa, me ponía a dibujar cosas y a pintar. Me ayudó a empezar a hacer las cosas que me gustan otra vez”.

Adolescentes pasan más de 8 horas en sus celulares. (Foto: Pixabay)





Con sus celulares inteligentes

Cuando les fueron entregados sus celulares inteligentes, los adolescentes se mostraron emocionados y algunos gritaron de la excitación. Los encendieron, deslizaron mensajes, respondieron chats, estuvieron pegados a sus pantallas.

Algunos de los que participaron en el programa señalaron que les gustaría limitar su tiempo con sus teléfonos.

“Me ha hecho darme cuenta de cuánto tiempo pierdo en las redes sociales y me percato de que debo reducirlo y salir más. Intentaré usar menos de TikTok, eso sí”, , reconoce Will, que suele pasar más de 8 horas en su celular.

