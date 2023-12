El hecho de sangre ocurrido en el Mall Plaza de Trujillo la noche del sábado, motivó a que el alcalde Arturo Fernández arme un show y tome la decisión de cerrar dicho centro comercial por el plazo de 30 días tras una inspección inopinada, perjudicando a los cientos de familias que tenían planeado visitar el establecimiento por fiestas, así como a los trabajadores y a la empresa.

El domingo por la tarde, funcionarios del municipio trujillano junto con miembros de Defensa Civil ingresaron al mall como si de un allanamiento se tratase, un acto que podría constituir un nuevo abuso edil contra los centros comerciales del país, como los ocurridos recientemente en Lima. “Acá han ingresado personas con armamento, es decir, que en el ingreso de este local no existen unos detectores metálicos. Todo el mundo puede entrar hasta con tanque de guerra, con fusiles y no pasa nada. Simplemente porque aquí no hay seguridad”, dijo el gerente de Seguridad Ciudadana, Eduardo Liu.

Si bien la preocupación señalada por el funcionario era válida, ya el Ministerio del Interior había comunicado que reforzaría la presencia policial en los seis centros comerciales de la provincia. Además, las advertencias que emitieron tras la revisión del centro comercial estuvieron relacionadas a un tema eléctrico. Según las diligencias, existe riesgo inminente de producirse un incendio.

“No cuenta con cuadros de cargas. Falta de implementación de luces de emergencia. Falta de implementación de directorios actualizados. Cuenta con cables halogenados en tableros eléctricos, así como la instalación eléctrica de cables parchados”, se lee en el documento que evaluaron los ingenieros electricistas de la municipalidad.

CONDICIÓN. De corregir faltas, reapertura será inmediata. (Foto: CAPTURA DE VIDEO)

Durante la reunión, los representantes del mall firmaron el acta prometiendo subsanar las observaciones lo más pronto posible. Sin embargo, agregaron que cuentan con central de alarma operativa, los rociadores funcionan y que las tiendas tienen grupos electrógenos.

La medida ya estaba tomada desde antes de la inspección. A través de una transmisión en vivo de la reunión, el cuestionado burgomaestre Arturo Fernández llamó a uno de los funcionarios de Defensa Civil y mostró su vena autoritaria. Dejó en claro que el mall debía cerrarse sí o sí, y de no acatarse la medida, los acusaría de ‘coimeros’.

“Yo no voy a responsabilizarme por ningún otro problema que haya allí, un cortocircuito o cualquier cosa. Ustedes son los responsables. Eso se cierra. Si no lo cierran, yo voy a decir lo que ha habido ahí. Los responsables, en este caso Defensa Civil, están presuntamente coimeando, ¿de acuerdo? Si no lo cierran, van a quedar como si los de Defensa civil y su gente son grandes coimeros. Si estos delincuentes del mall lo vuelven a abrir, ya es su problema, su responsabilidad. Y me pasan las fotos del mall cerrado”, amenazó.

Perú21 intentó comunicarse con los representantes del mall para conocer su postura frente a la clausura, pero hasta el cierre de esta nota no hubo una respuesta.

SABÍA QUE:

·La Municipalidad de Trujillo también había clausurado, hace unos días, el centro comercial Plaza Mall por no contar con certificado de Defensa Civil y tener malas conexiones eléctricas. Sin embargo, la galería subsanó las observaciones.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO:

Empresas asociadas a la SNMPE fueron galardonadas con el Premio Desarrollo Sostenible