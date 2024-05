El Ministerio de Salud ( Minsa ) emitió un comunicado para aclarar los alcances de la nueva Ley de Medicamentos Genéricos que obliga a las farmacias a abastecerse con un 30% de estos en el stock que ofrecen al público.

A través de sus redes sociales oficiales, el Minsa señaló que la ley “no obliga a las farmacias y boticas a contar con los 434 medicamentos genéricos esenciales” señalados en la lista oficial presentada en la ley.

“De los medicamentos que [las farmacias y boticas] expenden, que se encuentren en listado, deberán contar con un 30% en genéricos”, aclara el Minsa.

🔴 #COMUNICADO | El Ministerio de Salud informa lo siguiente: pic.twitter.com/TCCgX61SCy — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) May 22, 2024

Como se sabe, la presidenta de la República, Dina Boluarte, promulgó este domingo la Ley de Medicamentos Genéricos. La ceremonia se dio en el salón Túpac Amaru de Palacio de Gobierno.

La medida se dio luego de que el Congreso de la República aprobó el 9 de mayo el proyecto de ley que busca garantizar el abastecimiento de medicamentos genéricos en farmacias, así como aumentar la regulación de productos farmacéuticos.

Por su parte, el ministro de Salud, César Vásquez, resaltó que el Ejecutivo emitiera un decreto de urgencia en el que se estableció un stock mínimo de medicamentos genéricos. “Este Gobierno decidió, en el marco de la emergencia sanitaria, sacar un nuevo decreto de urgencia, no como la presión mediática, política, económica exigía, planteando un stock mínimo”, indicó.

La nueva ley modifica lo establecido en las leyes 26842 y 29459. En ese sentido, obliga a los establecimientos de salud del sector privado, así como a farmacias y boticas, a que al menos el 30% de su oferta de medicamentos sean medicamentos genéricos.





CUESTIONAN LA LEY





La Asociación Nacional de Boticas y Farmacias Independientes mostró su desconformidad con la norma.

En diálogo con Canal N, Carlos Villarroel, presidente de dicha asociación, dijo que la ley no mejora la adquisición y abastecimiento de medicamentos y la calificó como “populista y demagógica”.

“En esta ley no existe ningún artículo relacionado a la reforma del sector salud para la mejora de la adquisición y abastecimiento de medicamentos genéricos en los hospitales, centros de salud y postas médicas a nivel nacional en el Ministerio de Salud”, dijo.

En ese sentido, criticó que el Estado está haciendo foco en el sector privado y no en el sector público, que tiene el 90% de la demanda de los medicamentos genéricos.

Asimismo, consideró que es inviable mantener un stock de 434 medicamentos genéricos en las farmacias (antes eran 40), en especial para los pequeños establecimientos.

“De los medicamentos mencionados en la lista, 53 no existen en el mercado peruano y 13 no tienen registro sanitario y mucho de ellos no responden a la oferta y demanda en el sector privado”.

Y agregó que la ley pone en riesgo a las pequeñas y medianas farmacias, con multas que significarían la quiebra de estos establecimientos.





