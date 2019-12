Polémica aclaración. La ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, descartó que lo que está ocurriendo en Piura sean “inundaciones” y aseguró que en realidad es "agua que está empozada” producto de las fuertes lluvias en la región norteña.

“Queremos tranquilizar a la población de Piura. No hay inundaciones, son lluvias de trasvase hacia la costa. No es el fenómeno El Niño, no hay desbordes de ríos. Se está trabajando con motobombas para extraer el agua empozada”, señaló.

La titular de Salud dijo además que se han dispuesto 200 motobombas y tanques cisternas para retirar el agua de las calles afectadas, que lucen totalmente sumergidas en agua.

Hinostroza también descartó que esto se trate de una consecuencia del fenómeno de El Niño y aseguró que se está trabajando para evitar el colapso de tuberías de desagüe. “No hay activación de cuencas ni inundaciones. Pronto se recuperará la tranquilidad en el lugar. En tanto que los alcaldes lideran acciones para atender el colapso de desagüe en algunos sectores”, manifestó.

Lluvia toda la madrugada

Durante la madrugada del domingo una fuerte lluvia interrumpió el sueño de los piuranos. Varios sectores de la región amanecieron inundadas, entre los más afectados se encuentran: Chulucanas, Sapillica y en el distrito de Piura en las avenidas principales Sánchez Cerro y Sullana.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que la intensa lluvia se registró a las 4 a. m. y duró alrededor de una hora.