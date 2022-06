Por: Pamela Navarro, directora de Atalla Legal

Llegó el mes de junio, el Mes del Orgullo, el mes para llenar las redes sociales de colores, para declarar públicamente nuestro apoyo a toda la comunidad LGBTIQ+. Pero, ¿es real esa declaración? ¿Son nuestras acciones las que respaldan la alegría de colores?

En estos tiempos solemos escuchar, “claro que sí, yo acepto a la comunidad, es más, hasta tengo un amigo gay”. Me pregunto, ¿eso es realmente aceptar la diversidad y trabajar por la inclusión de una población no solo vulnerable sino violentada en el tiempo? La respuesta es NO.

Aceptar la diversidad implica abrir nuestra mente a una diversidad completa y trabajar en inclusión requiere estar dispuestos a darles a todos las mismas oportunidades. Debemos empezar por reconocer que somos diferentes, pero que son justamente esas diferencias las que nos definen, las que nos permiten ser únicos y aportar algo que nadie mas puede aportar.

Ver la diversidad como algo natural debería ser la regla general y trabajar en la inclusión, el reto. Lamentablemente cuando hablamos de las personas de la comunidad no hemos podido siquiera cumplir con lo evidente, todos somos diferentes y no me refiero solo a quienes tienen una orientación sexual diferente a la nuestra, sino a quienes tienen una identidad sexual o expresión de genero también distinta. Cuando entramos a hablar sobre diversidad sexual ya ahí no estamos tan abiertos a pintar nuestras redes de colores, pero ahí es donde viene el gran reto.

Diferente no es sinónimo de negativo, ni tiene porque significar que uno es menos que otro. Ser diferente es la regla, todos somos diferentes en un mundo de más de 7 billones de personas, pero todos deberíamos tener la libertad de expresarnos como nos sentimos, con respeto hacia mi y hacia ti, sin temor de ser quien soy y con las garantías necesarias para desenvolverme y desarrollarme en un estado de derecho, donde están garantizados todos mis derechos especialmente el de igualdad y no discriminación.

Entonces, ¿qué es lo que estamos celebrando? Quisiera decir que un paso hacia la verdadera inclusión, pero sabemos que no es así. Que este mes nos sirva para reflexionar qué estoy haciendo a nivel personal para garantizar que todos seamos libres de expresarnos con respeto y que todos, a pesar de la forma en la que nos identifiquemos, podamos desarrollar con plenitud nuestros derechos. En la escuela, en el trabajo, en mi comunidad y así en la sociedad.

