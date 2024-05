Este 17 de mayo se conmemoró el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, una fecha promovida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para fomentar una cultura de la inclusión de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales en todo el mundo. Esta ocasión que sirve para generar conciencia sobre la discriminación y violencia basada en la orientación sexual e identidad de género, también es utilizada, sobre todo en redes sociales, por los grupos e influencers antiderechos, para exponer sus narrativas excluyentes y estigmatizantes. Aparecen furibundos sembrando miedo, mitos, argumentos falaces y desinformando al público. También optan por una actitud de negar que el problema de discriminación realmente exista.

Una persona comentaba en Instagram que si todos tenemos los mismos derechos no puede ser que haya derechos LGBTIQ+. Les cuesta razonar que defender que haya derechos humanos para todos no significa excluir que existen derechos para los niños, derechos para las mujeres, derechos para los peruanos, derechos para los trabajadores, por ejemplo. Solo les incomoda ser específicos con los derechos cuando estos son LGBTIQ+, realmente. En la red social X, otra persona comentaba un post de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y le pedía molestísima que vaya a hacer su lobby en países no occidentales porque aquí en el Perú sí hay igualdad ante la ley. La homofobia se convierte así, además, en una limitante para pensar que no les permite revisarse, ni percatarse de sus absurdos. Hablan de lobby LGBTIQ+, pero no reparan en que ellos como antiderechos se unen, organizan, cooperan y van detrás de fondos para hacer propaganda deshumanizando a este grupo de personas. Les enoja sobremanera que hoy mucha gente pueda unirse para recordar que hay que tomar conciencia que en muchos lugares del mundo, incluido el Perú, las personas LGBTIQ+ sufren discriminación ante la ley, estigmatización y actos de violencia. Entre sus objetivos discursivos, los antiderechos buscan combatir la aceptación legal negando que el problema exista, deshumanizando y desinformando.

Por consiguiente, esta fecha es también una ocasión para animar a seguir luchando contra leyes, políticas, prácticas y narrativas que alimentan los prejuicios contra las personas LGBTIQ+. Por esta razón, aprovecho el espacio de esta columna para contarles que junto a la voz de Antonella Marty, José Benegas, Diego Ato, Felipe Schwember, y con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann para los Países Andinos y del Instituto Pro Libertad (IPL), nos hemos unido y lanzado el libro La familia en disputa, para abordar un tema urgente como el de la familia, porque desde posiciones intolerantes mucho se ataca a las personas LGBTIQ+ atribuyéndoles una agenda que busca destruirla. Además, quiere negarse la realidad: que las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales son familia o parte de familias, y que estas, desde sus infancias, incluso, son muchas veces maltratadas, rechazadas y hasta expulsadas.

Con La familia en disputa, un delicado guiño al libro de Judith Butler, se aspira a fomentar una conversación informada sobre las familias LGBTIQ+ para contrarrestar toda la desinformación prejuiciosa y contribuir al reconocimiento social y legal de las familias homoparentales, así como del matrimonio igualitario y de la unión civil. Defender la libertad significa defender las libertades de todos, y ser profamilia no significa defender un único tipo de familia. Cualquiera que se considere liberal profamilia está llamado a defender impostergablemente a las familias LGBTIQ+.

Que este 17 de mayo haya servido para inspirar a más a seguir luchando: presentando información contra los prejuicios, estudios frente a los estigmas, publicaciones frente a la desinformación y diálogo frente a la intolerancia.

