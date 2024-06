¿Homofobia? Faltan solo dos semanas para la Marcha del Orgullo, prevista para el sábado 29 de junio, y la Municipalidad Metropolitana de Lima TODAVÍA no quiere dar la autorización para el evento, pese a que se ha presentado el pedido con muchos meses de anticipación.

En diálogo con Perú21, el organizador del evento, Jorge Apolaya, indicó que los representantes del colectivo han venido reuniéndose con diferentes gerencias de la comuna capitalina para subsanar las fallas que hubo en la Marcha del Orgullo 2023, como el cierre de calles y la seguridad, pero hasta ahorita no hay una respuesta. “Hemos expresado las preocupaciones que teníamos respecto a la seguridad, del desvío de tránsito. Detrás hubo críticas de las embajadas y organizaciones civiles por estos inconvenientes”, dijo.

“El desvío de calles es un tema pendiente. Necesitamos que exista un adecuado cierre de calles y que los vehículos no esperen a que la marcha concluya sino que tengan un plan de desvío mientras transcurre la marcha. No es que el Centro de Lima esté cerrado por varias horas”, sostuvo a este diario.

Agregó que “la Gerencia de Movilidad Urbana recogió los documentos que hemos presentado y los elevó al Comité de Eventos. Ahí es donde está entrampado y Christian Salazar (el presidente del comité), debe definirlo”.

En otro momento, Apolaya dijo que el Ministerio del Interior le está exigiendo a la organización del evento que presente el expediente para poder otorgar las garantías respectivas y que este trámite en el Mininter tarda unas dos semanas, es decir, están contra el tiempo.

Además, se debe hacer contratos y pagos para el evento y no se puede avanzar con esto hasta que no se tenga los papeles en regla. “Ayer he enviado el último correo, pero hasta ahorita no contestan”, dijo.

Perú21 se comunicó con la Municipalidad Metropolitana de Lima, pero la única respuesta que se obtuvo desde el área de Imagen fue esta: “Ya se encuentran en conversaciones para reunirse y definir”. Sin embargo, no dieron una fecha de cuándo se daría el permiso.





LA MARCHA SE REALIZARÁ CON O SIN PERMISO

El activista afirma que la marcha, este sábado 29 de junio, va sí o sí.

“Nosotros igual vamos a salir a marchar, independientemente de que aprueben o no el expediente. La protesta pacífica es parte de un derecho humano y no se puede impedir. Vamos a interpretar el silencio de la municipalidad como un silencio administrativo positivo”, anunció.

Consideró que la no aprobación del expediente, sería un acto discriminatorio. Como se recuerda, Rafael López Aliaga ha manifestado su postura conservadora, contra la igualdad de género y antifeminista.

“Hay una lentitud de parte de la municipalidad de Lima. Nosotros esperamos que se pueda superar, porque de haber una negativa, definitivamente sería un acto discriminatorio”, apuntó.

“La Marcha del Orgullo viene desarrollándose desde hace 20 años y nunca ha sido interrumpida, sobre todo en Lima, que hoy cuenta con una ordenanza de no discriminación. Creo que esto dejaría muy mal a Lima a nivel mundial, especialmente, al ser la capital del país.





MULTITUDINARIA MARCHA DEL ORGULLO

Jorge Apolaya refirió que la Marcha del Orgullo 2023 fue un éxito rotundo y que asistieron más de 55 mil personas. Manifestó que este año esperan a más de 100 mil personas marchando por la igualdad de derechos y apoyando la diversidad.

“Este año, el recorrido no va a ser el mismo del año pasado y tampoco se va a acabar en la avenida 28 de Julio, por una propuesta de la municipalidad, pero ese lugar tampoco podemos hacerlo público hasta que no se pronuncie la comuna”, remarcó.

“El acuerdo es que desde las 9 de la mañana esté cerrada la avenida de la Peruanidad, donde es la concentración. A partir de las 3 se inaugura la marcha del Orgullo y a partir de esa hora se debe hacer un desvío progresivo del tránsito”, detalló.

El Día del Orgullo Gay se celebra cada 28 de junio y tiene la finalidad de hacer un llamado a la igualdad de derechos y respeto a la diversidad sexual.

Es importante visibilizar la lucha de esta minoría, constantemente vulnerada y discriminada, incluso, desde el Estado. El mes pasado, el Ministerio de Salud, clasificó como trastornos mentales a las diversas expresiones de género y diversidad sexual; y hace solo unos días, unos serenos de Trujillo amenazaron a una pareja homosexual en un parque.





