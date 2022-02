[Opinión] Aldo Mariátegui: ¿Qué tanta obsesión caviar con la Sunedu?

- Estoy 101% con eliminar las universidades bamba de chiste y sus mafias congresales, pero me llama a sospecha tantísima obsesión caviar con el tema de la Sunedu. Esos caviares no hacen nada sin una segunda que les beneficie. ¿Es por dinero y poder? ¿Para eliminar a la competencia? Y no me vengan con que las universidades licenciadas peruanas son gran cosa, que bastante rezagadas aparecen en los rankings mundiales y latinoamericanos. La PUCP ahora no educa, sino adoctrina, capturada por la secta caviar. De la Pacífico, también caviarizada, salieron escandalosos informes pagados por Odebrecht para justificar la Interoceánica. Hasta en la correcta Universidad de Piura enseña gente como Andrés Badra; que les cuente cualquiera que haya trabajado en Latina (Beto, Lúcar, Mónica y un largo etc.) sobre su “gran” gestión gerencial y humana allí. Tampoco les veo sentido a esas recientes marchas, raleadas y exhibicionistas, de los pulpines caviarines de la PUCP. Si la educación de tu futura competencia profesional es mala, pues problema de ellos (y mejor para ti).

- No me gusta la floja gestión del alcalde Muñoz, pero la plazuela de San Francisco siempre fue un espacio público hasta que los curas la cercaron hace años. No está mal que se recupere ahora para los ciudadanos. A los franciscanos les encanta instar a repartir la propiedad ajena, pero quieren retener la pública que hasta cercan.

- Hasta ahora alucino cómo el lúcido Thratemberg pudo escribir que Pedro Castillo era un inteligente ajedrecista político (ver https://www.trahtemberg.com/articulos/3850-2021-11-06-21-04-50.html). ¿Qué le pasó?

- Aprendan, latinoamericanos, de las recientes elecciones costarricenses. ¡Allá sí saben votar!

PD.: ¿El marxista Silvio Rendón ya renunció –en solidaridad con Francke y por Valer– a representar al Perú en el BID o sigue cobrando sus US$20 mil mensuales limpios allí? No hay duda de que los dólares doman hasta al marxista más furibundo.