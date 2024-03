¿Creen ustedes que un programa de capacitación para periodistas (dizque “actualización profesional”) no es de tendencia absolutamente caviar si sus profesores son nada menos que Paola Ugaz (villaranista acérrima, humalista oportunista y camiseta eterna del IDL, siempre muy cercana a Gorriti), Clara Elvira Ospina (la colombiana caviaraza que fue la nefasta exmandamás absoluta de América TV por años gracias a la ignorancia política, la irresponsabilidad y la atomización societaria de los Miró Quesada), el bloguerito zurdo Curwen, el rojimio Javi Torres de La Mula y Mabel Cáceres del “progre” medio arequipeño El Búho? Percy Medina, excabeza de la ONG Transparencia y ahora el zar de la ONG IDEA Internacional, pretende que sí. ¡Ya pues! Sean sinceros y digan que lo que buscan es ideologizar con el mensaje caviar a los incautos que se inscriban en ese programa y generar así activistas, no periodistas, que difundan el evangelio “progre” desde los medios hacia el público.

¡Porque sí que esta ONG IDEA Internacional mueve mucho billete! Percy Medina solamente en tres proyectos dirigidos al Perú contó con un presupuesto de más de US$12 millones: 1) Political Dialogue in Peru por US$ 7.5 millones (ver https://www.idea.int/project/political-dialogue-peru. 2) Citizen Voices in Perú por US$2.3 millones (ver https://www.idea.int/project/citizen-voices-peru y 3) Consolidation of Peruvian Democracy por €2.5 millones (ver https://www.idea.int/project/consolidation-peruvian-democracy. Y uno se encuentra allí de comparsas a linduras zurdas como la Fundación Mohme, la ONG rojaza Bartolomé de las Casas, el Epicentro de la Ospina, la alianza caviar Coalición Ciudadana, Ojo Público, además de esos compañeros de viaje de la caviarada en que se han vuelto RPP y EC.

¿Y quiénes financian con tanto dinero al IDEA-Perú de Percy Medina? Pues nada menos que las cada vez más “progres” Unión Europea y USAID (estamos bajo un gobierno demócrata tirado a la izquierda).