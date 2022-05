Luego de varias semanas de no entrar al mar me fui a correr olas a una de mis playas favoritas, la isla de Punta Hermosa. El día estaba ‘pintado’, había sol, marea ideal y las olas de buen tamaño. Agarré mi primera ola, una de la serie, delante de mis amigos y de toda ‘la gentita’ y... me fui de cabeza. Me metí un ‘pataso’, (una caída) un revolcón, y luego me cayó toda la serie encima.

Mientras respiraba profundo para recuperar el aire pensé: qué sabia es la naturaleza, constantemente hace que te caigas, te hace enfrentar el dolor, el miedo, la vergüenza y a la vez no queda otra que seguir remando. Después de todo, la única forma de correr las buenas olas es con esa combinación de esfuerzo y vulnerabilidad.

Lo mismo pasa con la vida. Está ya comprobado que lo más importante son las relaciones interpersonales de calidad. Sin embargo, las relaciones son complicadas, requieren chamba, mantenimiento y… vulnerabilidad. Como explica Brene Brown en su extraordinario Ted Talk (lo pueden ver en Internet), hay un poder en la vulnerabilidad. Es un poder que la mayoría de gente no tiene, porque muchas personas creen que vulnerabilidad es debilidad. Todos estamos de acuerdo en que cuando alguien se muestra abierto, humano o vulnerable nos cae bien. Así también, acá y en la China, el sabelotodo, el perfeccionista y el prejuicioso, cae mal. El quid del asunto radica en identificar que tenemos la curiosa creencia -no consciente- de que la imperfección y la vulnerabilidad es válida para todos los seres humanos excepto “para mí”. Somos muy duros con nosotros mismos.

Es la vulnerabilidad la llave que abre la puerta de las relaciones auténticas y profundas, empáticas y verdaderas. Ojo, vulnerabilidad no es exponerse de manera temeraria, ni tener ausencia de límites. Es la capacidad de ser auténtico, de ser uno mismo. Lo mismo aplica para la crítica: no tomen la crítica de aquellos que no son vulnerables, tómala de aquellos que te quieren y que se han ganado tu respeto precisamente por ser vulnerables y auténticos.

