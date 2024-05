-El Congreso debe abocarse a cambiar urgentemente algunos aspectos legales. Uno es acabar con esa suma estúpida y populista de penas en las condenas, que generan que se pida alegremente 25 o 35 años de cárcel por delitos serios, pero que no ameritan un sobrecastigo. Por ejemplo, Susana Villarán es una corrupta, pero no le vas a imponer 30 años de prisión tampoco como si hubiera puesto un coche bomba. Otra medida es cambiar el Código de Procedimientos Constitucionales para delimitar definitivamente cuáles son las facultades exclusivas y excluyentes del Congreso en su control político y así de una vez acabar con estas intromisiones del Poder Judicial, al que no le da la gana de obedecer al Tribunal Constitucional (como puedo dar fe personalmente), y se cree el primer poder del Estado porque los caviares les han vendido esa idea.

-Es muy frustrante pensar cómo debería de estar la economía peruana creciendo a un 4% anual —o volando a un 5% o más— con esos precios actuales del cobre y el oro en lugar de estar rezando para que tan solo se alcance un anémico 3% este año. Aquí hay dos culpables: esa amenaza (felizmente frustrada) de un megafenómeno de El Niño que congeló la inversión privada por temor y la maldita izquierda. No solo esta saboteó antes la apertura de las minas cupríferas de Conga y Tía María (como impidieron Camisea en 1988), sino que colocó a un casi oligofrénico en el poder. Todo lo anterior agravado por esas izquierdistas absurdas revueltas sureñas a favor de Castillo.

-¡Qué gracioso estos de Diálogo Interamericano! Ese influyente think-tank convocó en Washington a una mesa redonda el 7 de mayo pasado sobre la situación política peruana como expositores nacionales a… ¡Gino Costa y Carolina Trivelli, dos caviarazos! ¿Eso no es ser sesgado, argollero y manipulador? ¿Por qué no llaman a gente de otro color político para opinar? Por favor, quejarse en español con la jefa Rebecca Bill Chavez sobre esto en https://twitter.com/rebeccabillchav?lang=es

