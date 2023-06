Si estos Salas Arenas del JNE, Corvetto de la ONPE y Zoraida Avalos del Ministerio Público tuviesen un átomo de vergüenza profesional y de amor a su país, se apartarían de sus cargos y se dedicarían a otra actividad en que no generasen tantas divisiones y resistencias. ¿Acaso por un minuto no se preguntan por qué son tan rechazados y por qué sus presencias envenenan a la sociedad? ¿Acaso se creen una especie de paladines que tienen que aferrarse a sus cargos para dar algún ejemplo de civismo, tal como les aseguran los caviares? ¿No se percatan de que para ejecutar los procesos electorales o ser el brazo inquisitivo de la sociedad deben tener una imagen impoluta, absolutamente sin cuestionamientos? ¿Les cuesta tanto pensar: “Caramba, mucha gente no confía nada en mí. Como funcionario público, como empleado de los contribuyentes, veo que le estoy causando mucho daño a la sociedad. Mejor, entonces doy un paso al costado y me aboco a otra cosa, en donde no le genere tantas pasiones y desencuentros a mi país”? ¿Zoraida no se puede dedicar acaso a la abogacía? ¿Salas Arenas no puede volver a ser juez? ¿Corvetto no tiene nada que hacer en el sector privado? ¿Tan inútiles son que no se pueden ganar la vida en otros lados? ¿Tan doloroso les sería el destete? ¿Son tan orgullosos de creerse insustituibles? ¿O están jugando para otros actores políticos? ¿No pueden asumir que hay mucho de valedero en las críticas que se les hacen? ¿Creen que renunciando admitirían necesariamente que sus críticos tenían razón y que no darían más bien un mensaje de desprendimiento? ¿Tan buenos son los sueldos y gollerías en sus puestos? ¿Han asumido compromisos políticos irrompibles con otros? ¿Tienen miedo de que se le procese si bajan al llano? ¿No les da vergüenza estar cobijándose para aferrarse al cargo con las típicas fotitos al lado de embajadores activistas, intervencionistas e impertinentes como la señora Kenna de USA o mister Cook del Reino Unido u otros burócratas internacionales?

