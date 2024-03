El Perú no tiene límites para asombrarnos; es más alucinógeno que el LSD más puro mezclado con ayahuasca. El chamán del último de estos viajes psicotrópicos tan comunes en nuestra nación ha sido esa tan sideralmente funesta ONG llamada IDL, que ha logrado una sentencia estrambótica en un juzgado de Nauta (Loreto), emitida por una singular juez llamada Corely Armas Chapiama. La sentencia de marras de Corely sigue las líneas de esa ideología entre poética, romántica, animista, indigenista y panteísta, que está de moda en el mundo “ecowoke” postmoderno. Así le otorga varios “derechos” al río Marañón como si tratase de un ser humano, un disparate por donde se le vea. ¡Un poco más y establecen que el río razona y habla! Además, la sentencia privatiza prácticamente a este río, pues se ordena que los “guardianes” y “representantes” exclusivos del Marañón sea una federación indígena, llamada Huaynakama. Es decir, el río Marañón ya no pertenece a todos los peruanos, a través del Estado, sino a esta federación. Y todo gracias a los abogados caviares del IDL, esa ONG que no deja de dañar incesantemente al Perú por todos los ángulos. Me imagino que los financistas europeos y estadounidenses del IDL estarán encantados con este resultado, que le encantará a su público de jóvenes e ilusos activistas “woke” del Primer Mundo.Todo este vuelo lisérgico comenzó con un amparo interpuesto contra el Minam, la ANA, Petroperú, el Minem y la región Loreto y ha acabado con esta sentencia tan absurda, que sería solo risible si no fuera por las serias consecuencias que puede traer de sancionarse definitivamente. Mañana podrían hacer lo mismo con Machu Picchu. Un grupo local acude al IDL, van juntos a litigar donde un “juez” folclórico de estos y tendríamos a esa área arqueológica con “derechos” y con “guardianes” y “representantes” exclusivos. O lo mismo con el Huascarán, la bahía de Paracas, etc. No me sorprendería que la caviarada limeña aplauda esta peligrosa pelotudez.

