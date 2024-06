Me parece muy bien que se quiera supervisar y controlar a un gran poder paralelo NO ELEGIDO que a su vez trata de imponernos sus agendas a todos los peruanos como si fuésemos minusválidos mentales y morales. Me parece muy bien que se quiera supervisar y controlar a un gran poder paralelo que nos trata como a una colonia desde embajadas o la Corte/Comisión IDH. Me parece muy bien que se quiera supervisar y controlar a un gran poder paralelo que maneja mucho dinero opaco sin pagar impuestos y rendir cuentas. Me parece muy bien que se quiera supervisar y controlar a un gran poder paralelo que pretende reemplazar a los partidos políticos y funcionarios públicos con burócratas ideologizados y hegemonistas pagados con dinero exterior.

Me parece muy bien que se quiera supervisar y controlar a un gran poder paralelo que desde sus mecenas (Soros, Fundación Ford, etcétera) mantienen a una casta de izquierdistas criollos, cuyo salario depende de generar y avivar conflictos. Me parece muy bien que se quiera supervisar y controlar a un gran poder paralelo que sirve de vitrinas para crear falsos profetas a adorar (como Gorriti y García Sayán). Me parece muy bien que se quiera supervisar y controlar a un gran poder paralelo que manipula a nuestros aparatos de justicia según sus fines y antipatías. Me parece muy bien que se quiera supervisar y controlar a un gran poder paralelo que origina un sinfín de organizaciones que no son más que entes politizados (IDL, Aprodeh, Transparencia, IDEA, CCDDHH, etcétera).

Me parece muy bien que se quiera supervisar y controlar a un gran poder paralelo que impide el desarrollo de nuestra minería (Conacami, Grufides, IDL, Red Muqui. CooperAcción, etcétera). Me parece muy bien que se quiera supervisar y controlar a un gran poder paralelo que ha tratado de imponernos su “narrativa” de nuestra historia y en la lucha contra el terrorismo. Me parece muy bien que se quiera supervisar y controlar a las ONG que bajo el apodo demagógico de “Sociedad Civil” nos oprimen.

