Ya sabía que la caviarada iba a reaccionar de alguna manera para contraatacar, dar el vuelto por la salida de Vela, salvar a su bastión JNJ e intentar recapturar el MP y la DP. ¡El IDL estaba demasiado calladito! Pensé que Vela iba a regresar vía un amparo, pero tenían una nuclear hace rato lista y la detonaron JUSTO a la defenestración de Vela (en política no hay casualidades). Es más, no me sorprendería que tengan una segunda nuclear, como se rumora insistentemente, para tirarse directamente a Boluarte e ir a elecciones generales. Ya estamos viviendo el libreto de siempre (no estoy allá, pero eso me parece percibirlo).

La caviarada en celo, berreando a todo volumen, dramatizando y exagerando todo lo que pueda. La mayor parte de los medios peruanos entrando en paroxismo e histeria, actuando en cadena para difundir la narrativa caviar. Las redes lanzando rayos y centellas. Los caseritos mediáticos rebotando sin reflexionar. ¡Hasta Lúcar y Vizcarra botando espuma de la indignación! Y si eres crítico o no te crees todo el relato es que eres mafioso o fujimorista, etcétera… Capturada ya la narrativa, el siguiente paso es el regreso caviar al control del MP.

¿Cuál es el fondo del asunto? Que los ampayaron coordinando para sacar caviares de varios resortes de poder. ¿Y ustedes creen que los caviares no coordinan igual sus objetivos políticos, que son los ángeles del cuento? Lo que pasa es que a ellos no les interceptan las comunicaciones, si no saldrían cosas iguales. O peores...

PD 1: Vocales Elvia Barrios, Ricardo Brousset, Susana Castañeda, Iris Pacheco y Walter Cotrina, respeten el Estado de derecho y cumplan con mi sentencia del TC. ¿O es por espíritu de cuerpo con César San Martín que no quieren hacerlo?

PD 2: NO participo en redes sociales. Soy un huraño ermitaño digital, arisco a ellas. No tengo Twitter X, FB, IG ni ninguna de esas vainas. No me interesa publicitar mi vida ni discutir con extraños. No interactúen con impostores míos en redes, que NO soy yo.

