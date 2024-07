La burguesía local siempre me dejará perplejo, pues es la peor de Latam en cuanto a defenderse de la izquierda. Cobardes, tacaños y miopes, un Gorriti o un Arana les arrodilla. Son incoherentes al cubo, porque se llenan la boca, pero en la acción terminan de aliados de la caviarada y el rojerío. Por ejemplo, Fernando Zavala cuando fue premier de PPK le dio un puesto importante en la PCM al caviarazo David Rivera. Este contrató allí a un ultracaviar como José Alejandro Godoy (típico profesor de la PUCP) y a un rojo como Carlos León Moya. Estos tres eran conocidos por antifujimoristas radicales y militantes. ¿No era eso acaso una provocación de Zavala a la mayoría parlamentaria con la que tenía que convivir? ¿Por qué al derechista Zavala le gustaba rodearse de rojos? ¿Por bruto o por joder?

Y no exagero. Esto acaba de escribir León Moya en H-13 sobre el acoso fiscal al empresario Briceño (donde su resentimiento social exuda, pero para cobrar de PPK sí que no era rojo): Por ejemplo, Ricardo Briceño, expresidente de la Confiep, gritó ante El Comercio que José Domingo Pérez ´no lo iba a matar´, como habría matado a Alan García, y que detrás de todo esto estaría Gustavo Gorriti. Pobre Briceño, perseguido por nuestra peligrosísima Gestapo, maltratado en el gueto de Varsovia, el serenazgo de San Isidro no lo saluda en las mañanas. Ricardo Briceño, ohs de ayes, es casi una víctima de la masacre de Juliaca. Pero así es el Perú: unos son perseguidos y otros sueñan con serlo. Pero más allá de esos llantos ridículos (…).

José Antonio Miró Quesada Ferreyros es otro caso. Acaba de publicar un libro donde pontifica cómo debe actuar la derecha y afirma que la izquierda ha seguido a Gramsci para inocularse culturalmente. Un momentito… ¿Este señor no era el presidente del directorio América TV, ese que por años permitió que su empleada Clara Elvira Ospina volviese un altavoz de la caviarada al Canal 4 y Canal N? ¿Con qué caparazón ahora sermonea? Compadrito, calladito estás más bonito…