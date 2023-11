[OPINIÓN] Aldo Mariátegui: “Sacaron al doble de Reynoso en la Fiscalía”

“Prisiones preventivas como condenas adelantadas, tipos penales estirados como un chicle donde no calzan, lentitud procesal, abuso de la ignorancia legal del periodismo…” (RMP). “…porque el equipo que él lidera ha cometido abusos a muchas personas, con una acción politizada e inoperante, que, ocho años después, ha traído demoras, errores y atropellos…” (AAR). Hasta los dos máximos exponentes de la fujicaviarada -la amnésica rama de la caviarada que fue antaño tan naranja- critican al suspendido fiscal Vela por sus fallas colosales, mientras tratan de defenderle. Salvo el vergonzoso editorial dominical de El Comercio (presumo que lo debe de haber escrito José Graña o los pillos de Odebrecht, que deben haber quedado muy agradecidos con Vela), ni hasta el abogado Azabache se ha atrevido a defender la pésima gestión profesional de este fiscal, en la que sobró el show, la filtración selectiva, la politización, el abuso, el palabreo vacío y la ausencia de resultados. Vela encabeza estas investigaciones desde julio de 2018: han pasado más de cinco años y no hay un solo condenado, con muy pocas acusaciones recién (mal) presentadas. En el camino se jugó en pared con el IDL, se firmó un infame acuerdo con Odebrecht (pues pagó sus culpas con una ganga), se insistió en una absurda figura penal (lavado de activos), se encarceló gente por gusto, se liberó a privilegiados (Graña) y se domesticó a una servil jauría mediática con filtraciones selectivas, entre otras perlas. ¿Van a derramar una lágrima porque este doble del pésimo entrenador Reynoso no siga al frente (y está bien suspendido por faltoso, Azabache)? Además, ya interpuso un amparo y es muy posible que la red caviar le haga algún milagro de San Martín (de Porres) en el PJ y le restituyan.

PD.: Vocales Elvia Barrios, Ricardo Broussset, Susana Castañeda, Iris Pacheco y Walter Cotrina, respeten el Estado de derecho y cumplan con mi sentencia del TC. ¿O es por espíritu de cuerpo con César San Martín que no quieren hacerlo?