He leído una columna ayer en EC de uno de los ideólogos de un movimiento llamado ‘Capitalismo Consciente’ (nombre raro, por cierto. ¿Existirá el “Socialismo Inconsciente”? ¿El Fascismo Comatoso?) que me ha dejado perplejo por lo socialconfusa que puede ser alguna derecha, pues hace suya, totalmente y sin reflexionar, la narrativa política, el relato ideológico, el “sentido común” gramsciano creado por los caviares y la izquierda.

Hace rato que en el Perú no vivimos en ‘La República Aristocrática’, no nos gobierna Manuel Prado Ugarteche, pasó Velasco, las regiones ahora hacen lo que les da la gana, la cultura está capturada por la izquierda, los pitucos blanquitos transitan su extinción (por demografía, migración y pérdida de dinero. Y el gobierno de PPK, repleto además de caviares, fue su canto político del cisne de estos por frívolos e inútiles), no se han escrito El otro Sendero y Desborde popular y ha cambiado el perfil social como para escribir a estas alturas que “el Perú es un país centralista, cuya élite económica, cultural y social, localizada principalmente en Lima, tiene privilegios que son transmitidos de manera intergeneracional y excluyente, lo que deviene en una concentración del poder en un grupo reducido de la población”. O sea… ¿Dina Boluarte, la mayoría de los congresistas, los Rodríguez Banda, los Añaños, los Camones, los Acuña y muchos otros más son blanquitos pitucos limeños? ¿Pedro Castillo, Vizcarra y Humala fueron unos Manueles Prado? Ya pues. Esta derecha confusa me recuerda cuando Armando Villanueva anunció que iba a dialogar solo con “la izquierda responsable” y el sagaz Ghibellini comentó “¿Entonces Villanueva va a hablar con el PPC?”.

Entendería esas líneas si hubieran sido escritas en La República o por algún corresponsal extranjero o por Marisa Glave o por la resentida social de la historiadora Cecilia Méndez, pero no por supuestos liberales capitalistas. Estamos jodidos si es ese el capitalismo que es consciente…