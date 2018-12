Vizcarra: El estado soy yo, retos y amenazas

Tras el referéndum, el triunfador político ha sido el presidente Vizcarra. Los resultados eran previsibles, pero distinto es verlos con un margen de 80%. Fue un plebiscito a favor de su gestión y contra la corrupción. Vizcarra, a pesar del gabinete que no comunica, sin partido ni bancada, tiene alta aprobación (70%). La población acogió todas las propuestas. “No reelección de congresistas”, “reforma judicial”, “financiamiento de organizaciones” y “no a la bicameralidad”. Algunos resultados pueden ser inconvenientes para el país, pero el apoyo a Vizcarra es innegable y contundente. Ahora tendrá que administrar ese capital político, aunque haya querido minimizarlo diciendo que no hay vencedor ni vencido. La expectativa está al tope. He ahí “el reto y la amenaza” al 2021.

¿El referéndum abre “un nuevo inicio” para Vizcarra luego de PPK? Más temprano que tarde, la población exigirá y no habrá excusas para resultados mediocres (con la oposición debilitada y el Congreso “castigado” tras el referéndum). El impacto de la no reelección conlleva posibles escenarios: congresistas dispuestos a aprobar reformas sensibles políticamente; algunos empezarán a buscar chamba para después de 2021; reacomodos, incluso apoyando a Vizcarra (?).

El escenario imprevisible hace un año (PPK renunciando, Keiko en prisión preventiva, Alan con asilo rechazado). Vizcarra ha dicho que no irá a reelección, pero puede revisar esa posibilidad en el futuro. El elegido fue PPK, y podría interpretarse que 2021 sería la primera candidatura de Vizcarra. Él, “aprovechando” su capital político, podría “bien utilizar” al Congreso, para hacer frente a reformas necesarias. El reto económico y social está pendiente. Sr. presidente, para quedar en la historia hay que trascender la coyuntura.