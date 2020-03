En 2020 había una proyección de crecimiento mundial de 3.3%. En Año Nuevo se iniciaron los reportes del virus COVID-19, que tenía 14 días de incubación y que era altamente contagioso, pero sin gran mortalidad. Desde China se ha propagado a 106 países y ha generando 110,000 infectados y cerca de 4,350 fallecidos. La OMS lo ha declarado pandemia, hay preocupación mundial y esto afectará la economía. Aún no se sabe cuánto, pero las proyecciones de crecimiento están a la baja para el mundo y China (de 6% a 4.5%).

El impacto del coronavirus es indudable y se observa en el comercio exterior, en el menor flujo comercial en puertos y aeropuertos. Hay dificultades logísticas, ausentismo laboral y paralizaciones de plantas industriales que afectan el consumo. El turismo es uno de los sectores más afectados por las cuarentenas. Los mercados financieros y de valores también han sido impactados, con millonarias pérdidas en un sube y baja digno de una montaña rusa.

Antes del COVID-19, la economía peruana no venía bien (¿servirá de excusa?). Las exportaciones bajarán al disminuir la demanda de cobre y otros bienes. Equivocadamente, Vizcarra indicó que el proyecto Tía María no va. Además, crecerá la incertidumbre por las elecciones de 2021. El nuevo Congreso no garantiza mejoras respecto del disuelto, ni una agenda que promueva el crecimiento y desarrollo. El turismo interno (Semana Santa) y receptivo caerá. El 4% de crecimiento del PBI se ve lejano, incluso un mediocre 2%.

El impacto dependerá de cuánto dure el pánico, esto a pesar de los estímulos que adoptaría China y de que la FED (EE.UU.) anticipadamente rebajó su tasa de interés para estimular la economía.