Una enfermera australiana llamada Bronnie Ware se volvió famosa porque decidió averiguar de qué se arrepentían las personas cuando estaban en su lecho de muerte. Esta experta en cuidados paliativos trabajó con miles de enfermos terminales y decidió preguntarles de qué se arrepentían. Lejos de encontrar individuos “que no se arrepienten de nada” descubrió que algunos lamentos eran repetidos y comunes, como por ejemplo: no haber hecho las cosas que uno quería y haber hecho mucho lo que otros esperaban de uno, haber trabajado en exceso y haberse dejado “exprimir” por otros, no haber expresado más los sentimientos –tanto positivos como negativos–, no haber reconciliado relaciones importantes y no haber mantenido el contacto con amigos significativos.

Parece ser que la gente se arrepiente más de cosas que no hizo que de cosas que hizo.

Si bien no debemos ser tan duros con nosotros mismos por las cosas que no hicimos, los cambios los tenemos que empezar en el presente. Su principal mensaje es que todos vamos a morir y que si en este momento nos arrepentimos de algo tratemos de solucionarlo ahora.

Hacia el final de su vida, uno de los cantantes más populares de todos los tiempos, Frank Sinatra, nos cantaba “I did it my way”, hermosa canción donde nos cuenta que si bien tuvo pocos arrepentimientos, tuvo el acierto de hacer las cosas a su manera, en el buen sentido.

Steve Jobs, en su famoso discurso a graduados de Stanford –lo invitaron para que les dé una charla a pesar de que Jobs nunca se graduó de la universidad– les dijo, con la genialidad que lo caracterizaba, “no te dejes atrapar por el dogma, tu tiempo es limitado, no malgastes tu vida viviendo la vida de otros. No dejes que los ruidos de las opiniones ajenas acallen tu voz interior”.

Parece ser que hay un común denominador en todas estas personas que han experimentado con “el final de la vida”. Y si bien acá no recomendamos estar pensando en la muerte constantemente, reflexionar cada cierto tiempo sobre estos asuntos podría ayudar a vivir mejor.