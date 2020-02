¿Y Verónika en las agendas de Nadine?

-Ya que el fiscal Juárez está por empezar el juicio oral a Nadine y Ollanta por los aportes dados por otro país (Venezuela), lo que estaba expresamente prohibido, me imagino que otra protagonista allí será Verónika Mendoza, cuya letra no solo aparece en las libretas de Nadine, sino que allí se detalla una cuenta del BBVA en la que se recibía parte de este dinero. A Mendoza le encanta pedir medidas draconianas para los demás políticos, así que también no protestará por ser medida con la misma vara.

-Tras esta debacle por desinterés de las últimas elecciones congresales, hace bien la nueva mayoría parlamentaria en desechar ese absurdo sistema de elecciones primarias abiertas para los partidos que pretende imponer el gurú Tuesta para designar a los candidatos presidenciales. Otras tonteras totalmente desechables de Tuesta son la creación de “circunscripciones para ciudadanos indígenas” (¿No son peruanos?) y que la Corte Suprema examine la inmunidad parlamentaria (claro, con gente allí tan imparciales que sus apellidos aparecen en la libreta de Nadine como un tal San Martín). ¿Y la prensa peruana no puede vivir una semana sin consultarle o publicarle nada a Tuesta? ¿Es su dios? ¿No existen otros expertos?

-Solo en el Perú ves a una feminista de izquierdas posando en bikini en Twitter. ¡Mónica Sánchez, me hiciste la mañana! ¡Jua,jua,jua!

-Vizcarra desaira a Morán y este no renuncia, tal como sucedió hace no mucho con Revilla tras “modo Navidad”. La dignidad ya no existe en el Perú...

-Ya que La República y de sus redactores (tipo Diego Quispe) llaman siempre “el primo de Olaechea” al cuasi electo miembro del TC en cualquier nota, deberían entonces referirse siempre como “la hermana de Mohme” a la flamante presidenta del Consejo de la Prensa Peruana. ¿Es lo justo, no?