Las consecuencias de este fallo excesivo contra Acosta y Pimentel no se van a experimentar tanto en la libertad de prensa, porque: 1) es un fallo de primera instancia apelable y reversible, 2) no sienta todavía precedente porque no es sentencia firme y tampoco es dada por la Corte Superior o Suprema y 3) cada caso será distinto. Donde va a tener efectos nucleares es en la publicación futura de libros políticos de este tipo. Las editoriales se van a asustar y ya no van a querer complicarse la vida.

Lo que sí me sorprende es tanta hipocresía del gremio, porque hace unos años quien escribe y un grupo de congresistas (Mulder, Raúl Castro, Rolando Souza y Carlos Bruce. Perdónenme si la memoria me es ingrata con algún otro) impulsamos un proyecto a mediados de 2011 para que se elimine la pena de prisión en este tipo de delitos y solo se castiguen con multa y/o trabajo comunitario. Tras mucho esfuerzo, la Comisión Permanente lo aprobó (a pesar de la oposición del vocero humalista Freddy Otárola y del sabotaje de su bancada, que abandonó la sala). El proyecto llegó al escritorio de Alan García en los últimos días de su mandato para su promulgación, pero a García no le dio la gana de firmarlo. Todo quedó en las manos de su sucesor Humala, pero este tampoco lo promulgó. Se intentó resucitarlo bajo PPK, sin fortuna con la mayoría fujimorista. Los políticos y el gremio, hoy tan chillones con la libertad de prensa y Acosta, casi no nos apoyaron entonces en esta iniciativa (más bien, varios coleguitas de izquierda se opusieron). ¡A ver pues si ahora resucitamos este proyecto!

PD: Para más información, ver estos links:

https://diariocorreo.pe/politica/congreso-elimina-carcel-por-difamacion-435316/,

https://diariocorreo.pe/politica/piden-a-humala-promulgar-ley-que-elimina-carcel-para-difamacion-505336/,

https://cpj.org/es/2011/08/peru-debe-tomar-medidas-para-despenalizar-la-difam/.